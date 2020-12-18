Бундеслига. Унион - Дортмунд 2:1. Когда нет надежной игры при стандартах, не помогут все таланты мира

Удивительный “Унион” Берлин. В позапрошлом туре команда Урса Фишера едва не выиграла у “Баварии” (1:1), а сегодня смогла переиграть “Боруссию” Дортмунд. Да, “Боруссия” играла без Эрлинга Холанда, но “Унион” также потерял из-за травмы своего лучшего форварда Макса Крузе, а также основного полузащитника Роберта Андриха. Тем не менее игра “Униона” от этого не стала слабее. Это команда с тренером, чего не скажешь о “Боруссии” Дортмунд.

В игре с “Вердером” во вторник Дортмунду с новым тренером Эдином Терзичем удалось вымучить победу, но сегодня такой исход матча был бы крайне несправедлив. “Унион” действовал очень компактно по схеме 4-1-4-1, но при этом и атаковал острее. Свои моменты упустили Авонийи и Беккер, у других ворот полушансы не реализовали Санчо и Мукоко.

Наиболее активным в атаке у BVB был 16-летний Мукоко и это многое говорит о команде. Санчо, Ройс и Витцель продолжают разочаровывать, 18-летний Рейна не способен каждые три дня тянуть Дортмунд.

“Боруссия” доигралась – Триммель подал с углового, Премель продлил мяч в центр вратарской, где защитники BVB не усмотрели за Авонийи – 1:0.

Дортмунду посчастливилось быстро отыграться. Сначала Мукоко попал в штангу, но затем все же забил свой дебютный гол в Бундеслиги. Юный форвард BVB забил в стиле Холанда. Получил мяч от Геррейру, избежал офсайда, и мощно, в одно касание, пробил под перекладину.

Что подкупает в этом “Унионе”, так целенаправленность команда Урса Фишера. Восточные берлинцы не подвержены внезапным импульсам или сменам настроений, и гол в ответ Мукоко их не смутил. “Унион” продолжал гнуть свою линию и добился своего. Еще один угловой, Тойхерт выполнил подачу, а Фридрих остался сам на расстоянии 11 метров и головой сильным ударом уложил мяч точно в угол.

У “Боруссии” не было шансов отыграться – “Унион” защищался очень хорошо. Эдин Терзич проигрывает первый матч во главе BVB, для Дортмунда в целом это уже пятое поражение в чемпионате. Борьба за первую четверку обещает быть очень непростой. “Унион”, как и в прошлом сезоне, обыгрывает дортмундцев на “Ан дер Альтен Ферстерай” и ночь с пятницы на субботу проведет на пятом месте в Бундеслиге.

Чемпионат Германии, 13-й тур. Берлин, “Ан дер альтер Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Авонийи 57, Фридрих 78 – Мукоко 60

“Унион”: Люте – Триммель (Рюэрсон 72), Фридрих, Кнохе, Ленц – Премель – Беккер, Тойхерт (Гиссельманн 85), Грисбек, Бюльтер (Эндо 66) – Авонийи (Гогия 85)

“Боруссия”: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи (Шульц 85), Менье (Морей 80) – Витцель, Джан (Беллингем 80) – Рейна, Ройс (Брандт 72), Санчо – Мукоко

Предупреждения: Бюльтер 62 – Витцель 67