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Тюрам может получить дисквалификацию на шесть матчей за плевок в лицо соперника

Германия
(1 голосов)

Форвард Боруссии готов принять любое наказание

Тюрам может получить дисквалификацию на шесть матчей за плевок в лицо соперника
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий менхенгладбахской “Боруссии” Маркус Тюрам не доиграл вчерашний матч Бундеслиги против “Хоффенхайма” из-за своего плевка в защитника “Хоффе” Штефана Поша.

Французский форвард получил прямую красную карточку после вмешательства VAR. После изучения раппорта рефери дело изучит контрольный комитет DFB.

Как информирует kicker, Тюрам получит как минимум дисквалификацию на шесть матчей. Согласно кодексу DFB, плевок в сторону соперника, как и пинок, удар, толчок или укус, расценивается как акт насилия. По правилам нарушитель может получить дисквалификацию от шести матчей до шести месяцев.

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Недавно в Бундеслиги произошло два подобных случая. В сентябре защитник “Шальке” Озан Кабак “плюнул в сторону игрока “Вердера” Людвига Аугстинссона, за что был отстранен на четыре матча. А в апреле 2019 хавбек “Штутгарта” Сантьяго Аскасибар плюнул на игрока “Байера” Кай Хавертц и получил дисквалификацию на шесть матчей.

После окончания матча главный тренер “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе попросил извинения за случившееся и сказал, что “такому поведению нет места на футбольном поле”. Раскритиковал своего одноклубника и хавбек Гладбаха Кристоф Крамер, в целом осудив привычку футболистов плеваться. Позже в своих социальных сетях извинился за инцидент и сам Маркус Тюрам, указав, что он примет любое наказание.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) Маркус Тюрам Марко Розе
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Комментарии (6)
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Динамо-машина (Киев)
20.12.2020 в 15:16
Короче, это был расизм, White Lives Matter!!! Теперь негры-футболисты должны стоять на двух коленях перед белыми футболистами в начале каждого матча на протяжении 100 лет!
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+2
-1
Tom Valentine (Bolintci)
20.12.2020 в 14:58
А теперь представьте, что было бы, если бы Пош плюнул в эту обезьяну. Вой на всю Европу, БЛМ, Тайсон рыдает и вот это вот всё.
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+4
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 15:06
если Тюрам похож на обезьяну, то ты и свинья -- как брат и сестра...
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0
-4
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Динамо-машина (Киев)
20.12.2020 в 15:13
А шо не обезьяна? И то, это для него комплимент, обезьяна не плюётся.
0
-1
krakow (Херсон)
20.12.2020 в 14:44
Современные французы, они такие. Очень схожи, на верблюдов.
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+3
-1
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satellite (Харьков)
20.12.2020 в 14:38
Наказать на всю катушку!!!
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+2
-1


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