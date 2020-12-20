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Тюрам может получить дисквалификацию на шесть матчей за плевок в лицо соперника
Форвард Боруссии готов принять любое наказание
Нападающий менхенгладбахской “Боруссии” Маркус Тюрам не доиграл
Французский форвард получил прямую красную карточку после вмешательства VAR. После изучения раппорта рефери дело изучит контрольный комитет DFB.
Как информирует kicker, Тюрам получит как минимум дисквалификацию на шесть матчей. Согласно кодексу DFB, плевок в сторону соперника, как и пинок, удар, толчок или укус, расценивается как акт насилия. По правилам нарушитель может получить дисквалификацию от шести матчей до шести месяцев.
Недавно в Бундеслиги произошло два подобных случая. В сентябре защитник “Шальке” Озан Кабак “плюнул в сторону игрока “Вердера” Людвига Аугстинссона, за что был отстранен на четыре матча. А в апреле 2019 хавбек “Штутгарта” Сантьяго Аскасибар плюнул на игрока “Байера” Кай Хавертц и получил дисквалификацию на шесть матчей.
После окончания матча главный тренер “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе попросил извинения за случившееся и сказал, что “такому поведению нет места на футбольном поле”. Раскритиковал своего одноклубника и хавбек Гладбаха Кристоф Крамер, в целом осудив привычку футболистов плеваться. Позже в своих социальных сетях извинился за инцидент и сам Маркус Тюрам, указав, что он примет любое наказание.
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