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Штутгарт - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч четырнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, четырнадцатый тур
2 января. Штутгарт, “Мерседец-Бенц Арена”
“Штутгарт” 21:30 “РБ Лейпциг”
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