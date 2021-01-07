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Флик подтвердил, что Бавария не планирует трансферов в январе

Германия
(1 голосов)

Наставник доволен составом команды

Флик подтвердил, что Бавария не планирует трансферов в январе
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик подтвердил, что клуб не собирается осуществлять покупки в зимнее трансферное окно.

"Позвольте мне прояснить: текущая ситуация затрагивает все клубы мира. Я не собираюсь требовать новых игроков. Я знаю ситуацию в клубе, я знаю, что сейчас это очень сложно. Команда, которая есть в нашем распоряжении, — это команда, которая будет у нас до конца сезона.

Я не уверен, что один или двое все еще могут перейти к нам. Есть определенные вещи, о которых говорили в СМИ, но в настоящее время у нас очень хороший состав, и я не думаю, что наши цели находятся под угрозой", — цитирует Флика Goal.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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