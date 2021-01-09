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Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Боруссия - Бавария, чемпионат Германии, 8 января 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, которые встречались в 15-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок начался по привычному для мюнхенцев сценарию - они повели в счете, а затем и закрепили преимущество (Левандовский забил 20-й гол в чемпионате). Однако Боруссия нашла в себе силы не только отыграться, но и победить! Героем встречи стал Хофманн. Сначала он сам забил дважды, а затем ассистировал Нойхаузу. После этой победы Бавария может потерять лидерство, если сегодня Лейпциг обыгрывает Боруссию из Дортмунда.
Бундеслига. 15-й тур
Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2
Голы: Гофман 35, Гофман 45, Нойгауз 49 - Левандовски 20 пен., Горецкий 26
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