Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, которые встречались в 15-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок начался по привычному для мюнхенцев сценарию - они повели в счете, а затем и закрепили преимущество (Левандовский забил 20-й гол в чемпионате). Однако Боруссия нашла в себе силы не только отыграться, но и победить! Героем встречи стал Хофманн. Сначала он сам забил дважды, а затем ассистировал Нойхаузу. После этой победы Бавария может потерять лидерство, если сегодня Лейпциг обыгрывает Боруссию из Дортмунда.

Бундеслига. 15-й тур

Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2

Голы: Гофман 35, Гофман 45, Нойгауз 49 - Левандовски 20 пен., Горецкий 26