  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Боруссия - Бавария, чемпионат Германии, 8 января 2020

Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария, которые встречались в 15-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок начался по привычному для мюнхенцев сценарию - они повели в счете, а затем и закрепили преимущество (Левандовский забил 20-й гол в чемпионате). Однако Боруссия нашла в себе силы не только отыграться, но и победить! Героем встречи стал Хофманн. Сначала он сам забил дважды, а затем ассистировал Нойхаузу. После этой победы Бавария может потерять лидерство, если сегодня Лейпциг обыгрывает Боруссию из Дортмунда.

Бундеслига. 15-й тур
Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2
Голы: Гофман 35, Гофман 45, Нойгауз 49 - Левандовски 20 пен., Горецкий 26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Йонас Хофманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lightning (Одесса)
09.01.2021 в 12:29
Даже Баварию раскатали, теперь за Шахтёр как то уже и не так обидно
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...