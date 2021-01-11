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Аксель Витцель успешно перенес операцию и уже не сыграет в этом сезоне

Германия
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Восстановление займет около шести месяцев

Аксель Витцель успешно перенес операцию и уже не сыграет в этом сезоне
UA-Футбол
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В последней игре "Боруссии" против "Рб Лейпциг" Аксель Витцель серьезную травму получил - разрыв ахиллового сухожилия.

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Сегодня бельгиец успешно перенес операцию и в скором времени должен начать подготовку к восстановлению. По уверению местных СМИ, Аксель пропустит шесть месяцев.

В текущем сезоне Витцель успел сыграть 22 матча. Он не сыграет на Евро-2020 летом.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аксель Витцель
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