Аксель Витцель успешно перенес операцию и уже не сыграет в этом сезоне

В последней игре "Боруссии" против "Рб Лейпциг" Аксель Витцель серьезную травму получил - разрыв ахиллового сухожилия.

Сегодня бельгиец успешно перенес операцию и в скором времени должен начать подготовку к восстановлению. По уверению местных СМИ, Аксель пропустит шесть месяцев.

Thank you everyone for the messages of support ????????????



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before ????????



With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE