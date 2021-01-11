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Аксель Витцель успешно перенес операцию и уже не сыграет в этом сезоне
Восстановление займет около шести месяцев
В последней игре "Боруссии" против "Рб Лейпциг" Аксель Витцель серьезную травму получил - разрыв ахиллового сухожилия.
Сегодня бельгиец успешно перенес операцию и в скором времени должен начать подготовку к восстановлению. По уверению местных СМИ, Аксель пропустит шесть месяцев.
Thank you everyone for the messages of support ????????????— Axel Witsel (@axelwitsel28) January 11, 2021
Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before ????????
With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE
В текущем сезоне Витцель успел сыграть 22 матча. Он не сыграет на Евро-2020 летом.
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