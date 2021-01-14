Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде

Карма... Когда победитель ЛЧ с лучшим форвардом в мире в концовке матча бросает играть в футбол и начинает тянуть время... это неизбежно кончится голом в свои ворота, даже если состав соперника в 50 раз дешевле... Ну а то, как Нойер стоял в серии пенальти это фейспалм, сложилось впечатление, что он даже не пытался, что либо отбить и надеялся лишь на то, что мяч сам в него попадет :D