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Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде
Гол на 90+5 минуте и победа в серии пенальти!
Кубок Германии, второй раунд. Киль, “Хольштайн-Штадион”
“Хольштайн” Киль (II) – “Бавария” 2:2, пен 6:5
Голы: Бартельс 37, Валь 90+5 – Гнабри 14, Сане 47
“Хольштайн”: Гелиос – Дем, Валь, Тескер (Коменда 80), ван дер Берг – Мефферт (Серра 84) – Бартельс, Мюлинг (Арслан 84), Порат (Хауптманн 77), Меес (Рисе 77) – Ли
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Зюле, Сарр (Павар 86) – Киммих, Толиссо (Алаба 106) – Сане (Дуглас Коста 74), Мюллер, Мусиала (Левандовски 74) – Гнабри (Рока 90+2)
Предупреждения: Мефферт 45+1 – Зюле 61
Пенальти: 0:1 Левандовски, 1:1 Валь, 1:2 Киммих, 2:2 Арслан, 2:3 Мюллер, 3:3 Серра, 3:4 Алаба, 4:4 Ли, 4:5 Дуглас Коста, 5:5 Хауптманн, 5:5 Рока (вратарь), 6:5 Бартельс.
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