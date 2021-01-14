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Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде

Германия
(2 голосов)

Гол на 90+5 минуте и победа в серии пенальти!

Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Кубок Германии, второй раунд. Киль, “Хольштайн-Штадион”

“Хольштайн” Киль (II) – “Бавария” 2:2, пен 6:5

Голы: Бартельс 37, Валь 90+5 – Гнабри 14, Сане 47

“Хольштайн”: Гелиос – Дем, Валь, Тескер (Коменда 80), ван дер Берг – Мефферт (Серра 84) – Бартельс, Мюлинг (Арслан 84), Порат (Хауптманн 77), Меес (Рисе 77) – Ли

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Зюле, Сарр (Павар 86) – Киммих, Толиссо (Алаба 106) – Сане (Дуглас Коста 74), Мюллер, Мусиала (Левандовски 74) – Гнабри (Рока 90+2)

Предупреждения: Мефферт 45+1 – Зюле 61

Пенальти: 0:1 Левандовски, 1:1 Валь, 1:2 Киммих, 2:2 Арслан, 2:3 Мюллер, 3:3 Серра, 3:4 Алаба, 4:4 Ли, 4:5 Дуглас Коста, 5:5 Хауптманн, 5:5 Рока (вратарь), 6:5 Бартельс.

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Серж Гнабри Лерой Сане Хольштайн (Киль)
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
14.01.2021 в 00:40
Карма... Когда победитель ЛЧ с лучшим форвардом в мире в концовке матча бросает играть в футбол и начинает тянуть время... это неизбежно кончится голом в свои ворота, даже если состав соперника в 50 раз дешевле... Ну а то, как Нойер стоял в серии пенальти это фейспалм, сложилось впечатление, что он даже не пытался, что либо отбить и надеялся лишь на то, что мяч сам в него попадет :D
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