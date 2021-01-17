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Йович дублем принес победу Айнтрахту в первом матче после возвращения
Лука за 30 минут забил столько же как за полтора года в "Реале"
В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" обыграл "Шальке" со счетом 2:1.
Победу хозяевам в этом поединке принес форвард Лука Йович. Серб вышел на замену на 62-й минуте, а спустя 10 минут поразил ворота соперника. А на 90+1 нападающий оформил дубль и поставил точку в матче.
Этот матч стал для Йовича первым после возвращения в немецкий клуб. Напомним, 14-го января
Йович перешел в стан "сливочных" именно из франкфуртского клуба летом 2019-го года за 60 млн евро. За полтора года в составе мадридцев сербский форвард забил два гола в 32-х играх.
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