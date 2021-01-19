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Бундеслига. Байер - Боруссия Дортмунд 2:1. Так можно остаться без Лиги чемпионов

Германия
(1 голосов)

Герта разгромного проиграла Хоффенхайму, Вольфсбург взял три очка в Майнце

Бундеслига. Байер - Боруссия Дортмунд 2:1. Так можно остаться без Лиги чемпионов
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, семнадцатый тур

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Диаби 14, Виртц 80 – Брандт 67

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен 60) – Виртц, Арангис (Демирбай 69), Амири – Диаби, Аларио (Шик 69), Бэйли

“Боруссия”: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Дилэйни, Беллингем (Мукок 83) – Брандт, Ройс (Тиггес 88), Санчо (Рейна 74) – Холанд

Предупреждения: Бэйли 74, Диаби 78 – Хуммельс 90+1, Дилйэни 90+3

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Хоффенхайм” 0:3

Голы: Руди 33, Крамарич 68, Крамарич 88

На 12-й минуте Пентек не реализовал пенальти (вратарь)

“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 46), Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц 60) – Дарида (Лукебакио 60), Тузар, Гендузи – Кунья – Кордоба, Пентек (Редан 72)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт (Нордтвейт 60), Адамс – Йон, Баумгартнер, Самассеку, Руди, Гачинович – Крамарич, Даббур (Бебу 60)

Предупреждения: Лукебакио 66 – Гачинович 25

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Вольфсбург” 0:2

Голы: Бялек 65, Вегорст 79

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль (Салаи 74), Хак – Озтуналы (Тауэр 62), Латца, Баррейро, Боэтиюс (Кор 62), Мвене – Буркхардт (Квайсон 82), Онисиво

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Баку (Мбабу 75) – Арнольд (Гилявоги 87), Шлагер – Штеффен, Филипп (Герхардт 75), Брекало (Бялек 60) – Вегорст (Мехмеди 87)

Предупреждения: Боэтиюс 57 – Филипп 53

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург) Герта (Берлин) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Юлиан Брандт Мусса Диаби Флориан Виртц
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