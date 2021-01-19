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Бундеслига. Байер - Боруссия Дортмунд 2:1. Так можно остаться без Лиги чемпионов
Герта разгромного проиграла Хоффенхайму, Вольфсбург взял три очка в Майнце
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Боруссия” Дортмунд 2:1
Голы: Диаби 14, Виртц 80 – Брандт 67
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен 60) – Виртц, Арангис (Демирбай 69), Амири – Диаби, Аларио (Шик 69), Бэйли
“Боруссия”: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Дилэйни, Беллингем (Мукок 83) – Брандт, Ройс (Тиггес 88), Санчо (Рейна 74) – Холанд
Предупреждения: Бэйли 74, Диаби 78 – Хуммельс 90+1, Дилйэни 90+3
Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Хоффенхайм” 0:3
Голы: Руди 33, Крамарич 68, Крамарич 88
На 12-й минуте Пентек не реализовал пенальти (вратарь)
“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 46), Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц 60) – Дарида (Лукебакио 60), Тузар, Гендузи – Кунья – Кордоба, Пентек (Редан 72)
“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт (Нордтвейт 60), Адамс – Йон, Баумгартнер, Самассеку, Руди, Гачинович – Крамарич, Даббур (Бебу 60)
Предупреждения: Лукебакио 66 – Гачинович 25
Майнц, “Опель Арена”
“Майнц” – “Вольфсбург” 0:2
Голы: Бялек 65, Вегорст 79
“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль (Салаи 74), Хак – Озтуналы (Тауэр 62), Латца, Баррейро, Боэтиюс (Кор 62), Мвене – Буркхардт (Квайсон 82), Онисиво
“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Баку (Мбабу 75) – Арнольд (Гилявоги 87), Шлагер – Штеффен, Филипп (Герхардт 75), Брекало (Бялек 60) – Вегорст (Мехмеди 87)
Предупреждения: Боэтиюс 57 – Филипп 53
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