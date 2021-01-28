Боруссия попытается помешать Ювентусу и Ман Сити подписать 23-летнего Локателли

"Боруссия" Дортмунд хочет подписать Мануэля Локателли, который сейчас защищает цвета "Сассуоло".

По данным Sport 1, в итальянце заинтересован тренерский штаб немецкого клуба. Сделка может состояться летом, однако на Локателли также претендуют "Ювентус" и "Ман Сити".

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В текущем сезоне Локателли отыграл 17 матчей и забил два гола. Его контракт истекает летом 2023-го года.