  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия попытается помешать Ювентусу и Ман Сити подписать 23-летнего Локателли
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия попытается помешать Ювентусу и Ман Сити подписать 23-летнего Локателли

Германия
(1 голосов)

Интересная намечается битва

Боруссия попытается помешать Ювентусу и Ман Сити подписать 23-летнего Локателли
UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" Дортмунд хочет подписать Мануэля Локателли, который сейчас защищает цвета "Сассуоло".

По данным Sport 1, в итальянце заинтересован тренерский штаб немецкого клуба. Сделка может состояться летом, однако на Локателли также претендуют "Ювентус" и "Ман Сити".

Читайте такжеАгент подтвердил интерес Манчестер Сити к лидеру Сассуоло

В текущем сезоне Локателли отыграл 17 матчей и забил два гола. Его контракт истекает летом 2023-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Сассуоло Мануэль Локателли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...