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Боруссия попытается помешать Ювентусу и Ман Сити подписать 23-летнего Локателли
Интересная намечается битва
"Боруссия" Дортмунд хочет подписать Мануэля Локателли, который сейчас защищает цвета "Сассуоло".
По данным Sport 1, в итальянце заинтересован тренерский штаб немецкого клуба. Сделка может состояться летом, однако на Локателли также претендуют "Ювентус" и "Ман Сити".
В текущем сезоне Локателли отыграл 17 матчей и забил два гола. Его контракт истекает летом 2023-го года.
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