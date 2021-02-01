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Хоффенхайм подписал контракт с защитником Баварии

Германия
(1 голосов)

Крис Ричард перешел на правах аренды

Хоффенхайм подписал контракт с защитником Баварии
Новина українською

"Хоффенхайм" в соцсетях 1 февраля объявил о подписании защитника "Баварии" Криса Ричардса на правах аренды.

20-летний американец проведет в "Хоффенхайме" остаток сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне у Ричардса 7 матчей за основную команду "Баварии" и 8 игр за вторую, выступающую в Бундеслиге 3.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм
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fabo97
01.02.2021 в 17:34
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