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Хоффенхайм подписал контракт с защитником Баварии
Крис Ричард перешел на правах аренды
"Хоффенхайм" в соцсетях 1 февраля объявил о подписании защитника "Баварии" Криса Ричардса на правах аренды.
20-летний американец проведет в "Хоффенхайме" остаток сезона-2020/21.
Very excited to be joining @tsghoffenheim for the rest of the season !! Ready to give my everything for this club and then fans ???? Let’s get it ✊???? #ykn pic.twitter.com/hrTRFCx873— chris richards (@eastmamba) February 1, 2021
В нынешнем сезоне у Ричардса 7 матчей за основную команду "Баварии" и 8 игр за вторую, выступающую в Бундеслиге 3.
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fabo97
01.02.2021 в 17:34
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