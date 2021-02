Хоффенхайм подписал контракт с защитником Баварии

"Хоффенхайм" в соцсетях 1 февраля объявил о подписании защитника "Баварии" Криса Ричардса на правах аренды.

20-летний американец проведет в "Хоффенхайме" остаток сезона-2020/21.

Very excited to be joining @tsghoffenheim for the rest of the season !! Ready to give my everything for this club and then fans ???? Let’s get it ✊???? #ykn pic.twitter.com/hrTRFCx873