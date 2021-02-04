Два полузащитника Баварии могут пропустить Клубный ЧМ

Совсем скоро "Бавария" начнет свой путь к победе на Клубном Чемпионате мира. В Катар они могут отправиться без двух игроков.

По данным официальной пресс-службы, все еще с травмами находятся Леон Горетцка и Хави Мартинес. Оба пропустят завтрашний матч с "Гертой". Решение об их участии на Клубном ЧМ будет решаться позже.

Отметим, что также турнир пропустит запасной голкипер Александер Нюбель.