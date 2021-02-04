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Два полузащитника Баварии могут пропустить Клубный ЧМ

Германия
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А могут и сыграть

Два полузащитника Баварии могут пропустить Клубный ЧМ
UA-Футбол
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Совсем скоро "Бавария" начнет свой путь к победе на Клубном Чемпионате мира. В Катар они могут отправиться без двух игроков.

По данным официальной пресс-службы, все еще с травмами находятся Леон Горетцка и Хави Мартинес. Оба пропустят завтрашний матч с "Гертой". Решение об их участии на Клубном ЧМ будет решаться позже.

Отметим, что также турнир пропустит запасной голкипер Александер Нюбель.

Читайте такжеЛуис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ
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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ Леон Горецка
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