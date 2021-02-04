Германия
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Два полузащитника Баварии могут пропустить Клубный ЧМ
А могут и сыграть
Совсем скоро "Бавария" начнет свой путь к победе на Клубном Чемпионате мира. В Катар они могут отправиться без двух игроков.
По данным официальной пресс-службы, все еще с травмами находятся Леон Горетцка и Хави Мартинес. Оба пропустят завтрашний матч с "Гертой". Решение об их участии на Клубном ЧМ будет решаться позже.
Отметим, что также турнир пропустит запасной голкипер Александер Нюбель.
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