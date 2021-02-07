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Когда гол 16-летнего - слабое утешение. Фрайбург - Боруссия Д 2:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Фрайбург - Боруссия Дортмунд, Бундеслига, 6 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Фрайбург - Боруссия Дортмунд, которые встречались в 20-м туре немецкой Бундеслиги. Хозяева поля ошеломили голкипера желто-черных двумя дальними ударами в исполнении Ву Эна и Шмида. Боруссия имела достаточно времени, чтобы отыграться, но единственное, что ей удалось - это гол 16-летнего Мукоко. Для Дортмунда это восьмое поражение в чемпионате. Сейчас желто-черные - шестые.
Бундеслига, 20-й тур
Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Боруссия” Дортмунд 2:1
Голы: Ен 49, Шмид 52 – Мукоко 76
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