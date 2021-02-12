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Бундеслига. Лейпциг не без приключений переиграл Аугсбург
Минимальная победа РБ и два пенальти в матче
RB Leipzig
Прямо посреди матча Bild словами спортивного директора “Баварии” Хасана Салихамиджича сообщил, что защитник “РБ Лейпциг” Дайо Упамекано присоединится к “Баварии” за 42.5 млн евро. Французский центрбек сегодня весь матч просидел в запасе. Не только потому что его форма в последних матчах оставляет желать лучшего, но и из-за соперника РБ – “Аугсбург” нанес первый удар по воротам “Лейпцига” только на 77-й минуте, да и тот с пенальти.
“Аугсбург” в последнее время очень много проигрывает и все ближе приближается к командам, которые ведут борьбу за выживание. Руководство баварского клуба пока доверяет тренеру Хайко Херрлиху, но это не значит, что от него не ждут исправления ситуация.
В игре против “Лейпцига” Херрлих доверился олдскульному методу. Его команда вышла играть оборонительной схемой 5-4-1, и даже не думала проводить какие-то атаки. РБ было непросто, но до конца тайма команде Нагельсманна удалось расшатать гостей. Сначала Мукиэле заработал спорный пенальти (его слегка задел Оксфорд), Ольмо в первом ударе не смог переиграть Гикевича, но пенальти нужно было перебить из-за того, что польский вратарь вышел за линию.
Проходит пять минут и Поульсен поборолся за мяч, вошел в штрафную и выкатил мяч на свободного Нкунку – 2:0.
Во втором тайме “Лейпциг” контролировал игру, и казалось, что спокойно сможет довести матч до победы, но на 77-й минуте вышедший на замену Конате привез пенальти в свои ворота. Удар Калиджури был точен и внезапно “Аугсбург” вернулся в игру.
Херрлих провел две атакующие замены, и “Аугсбург” раскрылся. Этим дважды должен был пользоваться “Лейпциг”, но РБ растратил свои моменты. А на самых последних минутах уже едва не забил “Аугсбург”, создав голевую ситуацию после углового.
В итоге счет остался прежним – 2:1. “РБ Лейпциг начинает подготовку к матчу 1/8 Лиги чемпионов с “Ливерпулем”, который состоится во вторник в Будапеште.
Бундеслига, 21-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Аугсбург” 2:1
Голы: Ольмо 38 (пен.), Нкунку 43 – Калиджури 77 (пен.)
“Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Хальстенберг – Кампль (Адамс 64) – Мукиэле (Конате 64), Айдара (Серлот 85), Ольмо (Забитцер 76), Анхелиньо – Нкунку, Поульсен
“Аугсбург”: Гикевич – Педерсен, Сухи (Нидерлехнер 79), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны – Бенеш (Варгас 63), Груэсо (Хедира 71), Штробль (Рихтер 79), Калиджури – Хан
Предупреждения: Клостерманн 41, Орбан 62 – Оксфорд 3, Гауэлеу 22, Сухи 28, Гикевич 34, Бенеш 63
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