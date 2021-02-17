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Боруссия М решила не увольнять Марко Розе до его перехода в Дортмунд

Германия
(2 голосов)

Будет это летом

Боруссия М решила не увольнять Марко Розе до его перехода в Дортмунд

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Спортивный директор Гладбаха Макс Эберль прокомментировал новость о том, что с 1 июля главный тренер команды Марко Розе переедет на работу в "Боруссию" Дортмунд.

Эберль собрал пресс-конференцию и заявил, что шокирован комментариями экспертов, которые сеют раздор. Эберль заявил, что ни на секунду не думал о том, чтобы уволить Марко Розе, когда стало известно, что тренер перейдет в Дортмунд, сообщает Kicker.

Новость, по словам спортивного директора Боруссии М, не стала для него неожиданностью.

Мы говорили о такой вероятности неделями и месяцами. Его решение вполне законно. На самом деле фанаты могут сердиться на меня за то, что я согласился с таким пунктом в контракте. Но в противном случае я бы не получил Марко Розе на 2 года.

Эберль рассказал, что узнал о решении Марко Розе перед игрой с "Кельном" (1:2).

У Боруссии М, по словам спортивного директора, уже начали поиск нового главного тренера, но обещают рассказать о нем только тогда, когда с ним будет подписано соглашение.

Мы хорошо выступаем во всех трех соревнованиях - именно на них мы сосредоточены. Я знаю, что Марко сделает все, чтобы победить Дортмунд в Кубке Германии и закончить чемпионат в таблице выше чем Дортмунд. Марко сделает все это до 30 июня, чтобы оставить клуб на волне успеха. И не имеет значения, куда он пойдет дальше ".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Марко Розе
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