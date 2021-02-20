Франкфуртский Айтрахт повторил свое достижение по количеству голов подряд 44-летней давности

"Айнтрахт" Франкфурт дважды сумел отличиться в воротах мюнхенской "Баварии" уже в первом тайме в рамках матча 22-го тура чемпионата Германии. Эта встреча стала для "орлов" 11-й подряд в Бундеслиге, в которой они забили 2+ гола. Последний раз такое команде удавалось в 1977 году.

За это время в их активе девять побед и одна ничья. А в матче с "Баварией" на 70-ю минуту счет 2:1 - Роберт Левандовски отыграл один гол. Именно польский нападающий с 26-ю голами - единственный, кто опережает коллегу по амплуа из "Айнтрахта" Андре Силву в таблице бомбардиров. У португальца - 18 точных ударов в чемпионате.

К матчу "Айнтрахт" занимал четвертую позицию в Бундеслиге, опережая пятый "Байер" и отставая от третьего "Вольфсбурга" на три очка.