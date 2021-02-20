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Бундеслига. Шальке - Боруссия Дортмунд 0:4. Конец дерби

Германия
(1 голосов)

Команды играют на разном уровне

Бундеслига. Шальке - Боруссия Дортмунд 0:4. Конец дерби

https://twitter.com/UEFAcom_de

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Рурское дерби не стало для “Шальке” поворотным матчем в сезоне. “Шальке” предсказуемо уступил “Боруссии” Дортмунд. Вылета в Бундеслигу 2 избежать практически невозможно. Кажется, это уже понимают все. По меньшей мере в следующем сезоне мы не увидим Рурское дерби, разве что в Кубке.

Борьбы изначально не было. “Шальке” глубоко защищался, пытался контратаковать, но голы “Боруссии” были вопросом времени. В итоге “кнаппен” почти продержались в первом тайме, но все испортил Санчо. Английский вингер воспользовался тем, что Морей отобрал мяч у Стамбули на чужой половине поля, и отправил мяч в ворота.

Через три минуты Санчо уже создал гол для Холанда. Идеальная передача в штрафную, и не менее идеальный удар Холанда. Сложный акробатический трюк, боковые ножницы в стиле Златана – и счет 2:0. Безусловно, это самый красивый гол Холанда в Бундеслиги.

“Шальке” попытался вернуться в игру во втором тайме, и даже создал острый момент, но Хитц перевел удар Сердара в штангу. 15 минут активности “Шальке” закончились голом Геррейру. Португальский вингбек сыграл в стенку с Ройсом, и сделал диагональный рывок в штрафную – 3:0.

Бундеслига. Шальке - Боруссия Дортмунд 0:4. Конец дерби - изображение 1

Наконец, еще один гол забил Холанд. В этот раз хорошее взаимодействие показали Санчо и Беллингем, последний прострелил и норвежец оформил дубль – 4:0. 43 матча за "Боруссию" – 43 гола.

После неожиданной победы над “Севильей”, “Боруссия” комфортно переиграла “Шальке”. Возможно, сезон еще не потерян для BVB. Вернуться в первую четверку будет сложно, но шансы на это еще есть.

фото – LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images

Бундеслига, 22-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Боруссия” Дортмунд 0:4

Голы: Санчо 42, Холанд 45, Геррейру 60, Холанд 79

“Шальке”: Ферманн (Лангер 31) – Беккер, Чау, Очипка, Колашинац – Сердар, Стамбули, Бужеляб (Шепф 46) – Виллиам (Маскарель 46), Хоппи (Раман 66), Арит

“Боруссия”: Хитц – Геррейру, Хуммельс, Джан, Морей (Менье 83) – Дауд (Рейна 80), Дилэйни (Мукоко 84) – Брандт (Беллингем 61), Ройс (Рейньер 80), Санчо – Холанд

Предупреждения: Хоппи 14, Колашинац 66 – Беллингем 63, Дауд 64

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 22:03
это у шальке на форме эмблема спонсора "газпром"? на вылет !!!!
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