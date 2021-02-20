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Холанд ударом ножницами похоронил шансы Шальке на победу
Очередной дубль Эрлинга
Faisal HQ
В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская
Дублем в составе "шмелей" отметился форвард Эрлинг Холанд. Особенно эффектным получился первый забитый мяч 20-летнего норвежца - на 45-й минуте ударом "ножницами" поразил ворота "Шальке".
В текущем сезоне Бундеслиги Холанд забил 17 голов в 17 поединках.
Фото первого гола Эрлинга
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