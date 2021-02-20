  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд ударом ножницами похоронил шансы Шальке на победу
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд ударом ножницами похоронил шансы Шальке на победу

Германия
(1 голосов)

Очередной дубль Эрлинга

Холанд ударом ножницами похоронил шансы Шальке на победу

Faisal HQ

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке" со счетом 4:0.

Дублем в составе "шмелей" отметился форвард Эрлинг Холанд. Особенно эффектным получился первый забитый мяч 20-летнего норвежца - на 45-й минуте ударом "ножницами" поразил ворота "Шальке".

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд забил 17 голов в 17 поединках.

Фото первого гола Эрлинга

Холанд ударом ножницами похоронил шансы Шальке на победу - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...