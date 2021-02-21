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Боруссия Менхенгладбах – Майнц 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Менхенгладбах – Майнц ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 20 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах – Майнц 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images

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Марко Розе взял на себя вину за поражение “Майнцу”, признав, что оглашение его намерения стать тренером Дортмунда в следующем сезоне как-то повлияло на игру Гладбаха против аутсайдера. “Боруссия” пропустила первой после ошибки Гинтера и гола Онисиво, но Штиндль до перерыва восстановил равновесие. Во втором тайме, когда казалось, что матч уже закончится ничьей, вышедший на замену Штегер забил победный гол “Майнца”, воспользовавшись суматохой у ворот хозяев. 1:2 – “Майнц” рано отправлять в Бундеслигу 2, а у “Боруссии” Менхенгладбах стало меньше шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Бундеслига, 22-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Майнц” 1:2

Голы: Штиндль 26 – Онисиво 10, Штегер 86

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Майнц Марко Розе
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