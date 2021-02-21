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Ройс: Холанд – настоящая машина

Германия
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Капитан похвалил голеадора

Ройс: Холанд – настоящая машина

https://twitter.com/UEFAcom_de

Новина українською

Капитан "Боруссии" Марко Ройс отметил вклад форварда клуба Эрлинга Холанда в дерби с "Шальке" (3:0).

"Второй гол Эрлинга был потрясающим, в какой то мере сенсационным. Он проявил инициативу в важный момент.

Затем во втором тайме для нас было важно показывать наш футбол. Шальке вышел из перерыва под большим давлением. После 3:0 Шальке уже не было на поле.

Эрлинг — настоящая машина. Он очень голоден до голов. Вы видите это в каждой игре. Мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе", — цитирует Ройса сайт дортмундцев.

На счету Холанда 27 голов и 7 ассистов в 25 матчах этого сезона.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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