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Марко Розе: Я знал, что не всем понравится моё решение

Германия
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Тренер рассказал о своем переходе в стан шмелей

Марко Розе: Я знал, что не всем понравится моё решение

Новина українською

Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе рассказал, о критике со стороны болельщиков, недовольных его решением возглавить дортмундскую "Боруссию" по окончании сезона.

"Должен признать, это не прошло бесследно. Но я думаю, это связано с тем, что за полтора года мы очень сильно прибавили и многие люди чувствуют, что эта команда ещё не сказала последнего слова. Я согласен с этим. В любом случае у меня должно быть право принимать решения самостоятельно. Я знал, что не всем понравится моё решение", — приводит слова Розе Goal.com.

О предстоящем назначении Розе на пост главного тренера дортмундской "Боруссии" было объявлено 15 февраля. В мёнхенгладбахском клубе специалист работает с 2019 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Марко Розе
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