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Нюбеля никуда не отпустят из Баварии летом
Мюнхенцы хотят иметь двух хороших голкиперов
Getty images / Автор Roland Krivec
Александр Нюбель не покинет "Баварию" летом. Он продолжит быть вторым голкипером в составе мюнхенцев. Об этом сообщил член правления клуба Оливер Кан в интервью немецкому изданию Kicker.
Бывший легендарный вратарь отметил, что руководство полностью уверенно в Нюбеле. Оно считает его преемником Нойера, у которого заканчивается контракт через 2,5 сезона.
Ранее сообщалось, что агент футболиста хотел найти ему место постоянной игровой практики, ведь на счету голкипера всего два матча в этом сезоне (по одному в ЛЧ и Кубке Германии).
Нюбель присоединился к "Баварии" на правах свободного агента летом прошлого года. В 24-летнего игрока контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро.
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