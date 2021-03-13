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Бундеслига. Бавария легко обыграла Вердер, Шальке пропустил от Вольфсбурга пять голов
У Роберта Левандовского уже 32 гола, Майнц покинул зону прямого вылета
Фото: Getty Images/Автор - Carmen Jespersen
Бундеслига, 25-й тур
Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Бавария” 1:3
Голы: Фюллькруг 85 – Горетцка 22, Гнабри 35, Левандовский 67
“Вердер”: Павленка – Грос, Мойсандер, Топрак – Гебре Селассие (Агу 63), Эггештайн (Биттенкур 63), Мевальд (Велькович 76), Аугустинссон (Динкчи 89) – Шмид (Фюллькруг 64), Рашица – Сарджент
“Бавария”: Нойер – Дэвис (Сарр 84), Эрнандес, Боатенг, Павар – Горетцка, Киммих (Рока 79) – Коман (Мусиала 79), Мюллер, Гнабри (Сане 79) – Левандовский (Чупо-Мотинг 79)
Предупреждение: Сарджент 70
Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Шальке” 5:0
Голы: Мустафи 31 (авт), Вегорст 51, Баку 58, Брекало 64, Филипп 79
“Вольфсбург”: Кастельс – Баку (Жоау Виктор 72), Понграчич, Брукс, Мбабу – Гилявоги, Арнольд (Руссийон 72) – Мехмеди (Филипп 72), Герхардт, Брекало (Гинчек 80) – Вегорст (Бялек 84)
“Шальке”: Реннов – Чау, Мустафи, Беккер – Чалханоглу (Хоппи 72), Колашинац, Сердар, Виллиам – Арит (Маден 85), Шепф (Стамбули 63) – Раман (Очипка 72)
Предупреждение: Виллиам 55
Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”
“Унион” Берлин – “Кельн” 2:1
Голы: Крузе 48 (пен.), Триммель 67 – Дуда 45+3 (пен.)
“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек – Триммель, Андрих, Премель (Гентнер 73), Рюэрсон – Крузе (Грисбек 89), Эндо (Ингварстен 61) – Муса (Похьянпало 73)
“Кельн”: Тимо Хорн – Каттербах, Яннес Хорн (Чихос 12), Мере, Вольф (Эхизибуэ 91) – Хектор (Якобс 64), Скири – Озджан (Деннис 81), Мейер, Реджбечай (Лимниос 81) – Дуда
Предупреждения: Муса 32, Андрих 87 – Яннес Хорн 11, Озджан 81, Скири 89
Майнц, “Опель Арена”
“Майнц” – “Фрайбург” 1:0
Гол: Квайсон 84
“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Белль, Ньякате – Да Коста (Брозински 82), Баррейро (Штегер 72), Кор, Боэтиюс, Мвене – Буркхардт (Квайсон 72), Салаи (Глатцель 58)
“Фрайбург”: Мюллер – Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид – Грифо (Сантамария 81), Хефлер, Шлоттербек, Шаллаи (Демирович 72) – Ен (Квон 82), Хелер (Петерсен 82)
Предупреждения: Белль 68 – Хефлер 21, Шлоттербек 33, Шмид 90+4
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