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Боруссия Дортмунд - Герта. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 25 тура Бундеслиги – в прямом эфире
Фото: Getty Images/Автор - Lars Baron
Бундеслига, 25-й тур
13 марта 2021. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Герта” Берлин
Телетрансляция – Megogo
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