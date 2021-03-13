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Боруссия Дортмунд - Герта. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Матч 25 тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия Дортмунд - Герта. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Автор - Lars Baron

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 25-й тур

13 марта 2021. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Герта” Берлин

Телетрансляция – Megogo

Читайте такжеБоруссия Дортмунд - Герта. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 13.03.21

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин)
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