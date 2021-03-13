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Флик: Радует, что открыли счет с углового. Спасибо за эту работу Клозе

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Вердером"

Флик: Радует, что открыли счет с углового. Спасибо за эту работу Клозе

ФК "Бавария" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер мнюхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Вердером" в матче 25-го тура Бундеслиги.

"Это более чем заслуженная победа. Мы могли победить и с более крупным счетом. Мы реализовали все то, что мы планировали: мы хорошо располагались на поле и оказывали давление на соперника.

Меня радует, что мы открыли счет в результате розыгрыша углового. В это внесли свой вклад Тони Тапалович и Миро Клозе. Еще раз спасибо им и комплимент их работе.

Конечно, пропущенный гол меня разозлил. Но четверка наших защитников и вся команда очень хорошо оборонялась. Мы практически ничего не позволили сопернику. Я очень доволен результатом, комплимент команде", – рассказал Флик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Ханси Флик
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Источник:
fcbayern.com

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