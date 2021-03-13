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Флик: Радует, что открыли счет с углового. Спасибо за эту работу Клозе
Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Вердером"
ФК "Бавария" / Автор неизвестен
Главный тренер мнюхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Это более чем заслуженная победа. Мы могли победить и с более крупным счетом. Мы реализовали все то, что мы планировали: мы хорошо располагались на поле и оказывали давление на соперника.
Меня радует, что мы открыли счет в результате розыгрыша углового. В это внесли свой вклад Тони Тапалович и Миро Клозе. Еще раз спасибо им и комплимент их работе.
Конечно, пропущенный гол меня разозлил. Но четверка наших защитников и вся команда очень хорошо оборонялась. Мы практически ничего не позволили сопернику. Я очень доволен результатом, комплимент команде", – рассказал Флик.
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