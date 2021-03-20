Бундеслига. Бавария и Левандовский сводят с ума, разочарование Боруссии и гнев Холанда

Не злите “Баварию”. “Рекордмайстер” плохо начал матч со “Штутгартом”. Гости создавали моменты у ворот Нойера, а на двенадцатой минуте Дэвис получил прямую красную карточку за грубый фол против Эндо. Оставшись вдесятером “Бавария” сделала просто невообразимое – за пять минут забила три гола. Сначала Левандовский замкнул прострел Гнабри, затем Мюллер, Сане и Гнабри изумительно в одно касание разыграли голевую комбинацию, сразу после второго гола последовал третий – кросс Мюллера с правого фланга и Левандовский забивает головой. Проходит еще 16 минут и Левандовский оформляет “идеальный хет-трик”. Он подобрал мяч после дриблинга Сане и пробил Кобеля. Всего у Левандовского 35 голов – до повторения рекорда Герда Мюллера осталось пять мячей.

Во втором тайме никаких сумасшествий не было. “Штутгарт” пытался забить гол престижа, но “Бавария” провела редкий для себя матч на ноль. Более того – Левандовский мог забивать еще, но ударил выше с десяти метров после прострела Павара.

4:0 – впечатляющая демонстрация силы от “Баварии” перед игрой с “Лейпцигом”, которая состоится после международной паузы.

Совсем другое впечатление производила “Боруссия” Дортмунд в параллельном матче против “Кельна”. Холанд быстро вывел гостей вперед, но “Боруссия” к середине первого тайма просто перестала играть. И поплатилась за это. Сначала BVB получил пенальти в свои ворота после игру Беллингема в своей штрафной, а после перерыва Менье не справился с рывком Якобса.

Только после 1:2 “Боруссия” пыталась что-то изобразить в атаке. Больше всех старался Холанд. Он попал в штангу, затем ударил мимо. Когда казалось, что матч уже завершится победой “Кельна”, норвежцу все же удалось сравнять счет (прострел с фланга от 19-летнего дебютанта Кнауффа). Но и второй забитый гол не сделал Холанда счастливым. После окончания матча он бросил свою футболку защитнику “Кельна” Мере, а сам гневно направился в раздевалку. Похоже, норвежцу надоело тащить BVB на своей спине.

Эта ничья бьет по лигочемпионовским амбициям Дортмунда. “Айнтрахт” и “Вольфсбург” свои матчи выиграли. Победа Франкфурта 5:2 не должна вводить в заблуждение. Это была равная игра, и “Унион” создал не меньше хозяев. В старте матча Силва и Крузе обменялись голами, а затем случилось недоразумение. Хавбек “Униона” Андрих не рассчитал с пасом назад вратарю Люте и забил курьезный автогол. Этот гол шокировал “Унион”, и берлинцы сразу пропустили еще два гола. Им удалось сохранить интригу – перед свистком на перерыв Крузе оформил дубль и сделал счет 4:2. Во втором тайме больше атаковал “Унион”, Андрих пробил в перекладину, выручал Трапп, а уже на последних секундах “Айнтрахт” убежал в контратаку и Чендлер забил пятый гол.

Не обошлось без автогола и в матче “Вердера” с “Вольфсбургом”. В свои ворота перенаправил мяч форвард “Вердера” Сарджент, стараясь прервать подачу со штрафного Арнольда. Вегорст удвоил преимущество гостей, и только потом “Вердеру” удалось отыграть один гол (Мевальд). После перерыва “Вольфсбург” действовал прагматично и довел счет до победного – 2:1.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" Мюнхен 26 19 4 3 78-35 +43 61 2 "РБ Лейпциг" 26 17 6 3 48-21 +27 57 3 "Вольфсбург" 26 14 9 3 45-22 +23 51 4 "Айнтрахт" Франкфурт 26 12 11 3 53-36 +17 47 5 "Боруссия" Дортмунд 26 13 4 9 54-37 +17 43 6 "Байер" Леверкузен 25 11 7 7 43-28 +15 40

Бундеслига, 26-й тур

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Штутгарт” 4:0

Голы: Левандовский 18, Гнабри 22, Левандовский 23, Левандовский 39

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис – Горетцка, Алаба – Сане (Мусиала 83), Мюллер (Хави Мартинес 83), Гнабри (Коман 60) – Левандовский (Чупо-Мотинг 70)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Соса (Гонсалес 46), Эндо (Каразор 76), Ахамада (Ферстер 46), Вамангитука (Климович 35) – Кулибали, Кастро (Дидави 76) – Калайджич

Предупреждения: Боатенг 37 – Кастро 61, Кемпф 86

Удаление: Дэвис 12

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Боруссия” Дортмунд 2:2

Голы: Дуда 35 (пен.), Якобс 65 – Холанд 3, Холанд 90

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ (Шмитц 82), Мере, Чихос, Каттербах – Вольф (Тильманн 87), Хектор (Реджбечай 82), Скири, Якобс – Дуда (Озджан 90+3), Дрекслер

“Боруссия”: Хитц – Шульц, Хуммельс, Джан, Менье (Кнауфф 80) – Дауд (Аканджи 88) – Азар, Брандт (Мукоко 46), Беллингем, Рейна (Рейньер 66) – Холанд

Предупреждения: Якобс 90+2 – Беллингем 34

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Унион” Берлин 5:2

Голы: Силва 2, Андрих 35 (авт.), Костич 39, Силва 41, Чендлер 90+3 – Крузе 7, Крузе 45+3

“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хасебе, Н’Дика – Баркок (Ахе 77), Соу, Роде, Костич – Камада (Хрустич 90+2) – Силва (Чендлер 77), Йович (Цубер 77)

“Унион”: Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Рюэрсон (Бюльтер 83), Ингварстен (Эндо 61), Андрих, Премель (Грисбек 71), Триммель – Крузе, Похьянпало (Тойхерт 61)

Предупреждения: Хасебе 72 – Тойхерт 86, Андрих 89

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Вольфсбург” 1:2

Голы: Мевальд 45 – Сарджент 8 (авт.), Вегорст 42

“Вердер”: Павленка – Велькович (Агу 88), Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Осако 82), Аугустинссон – Шмид (Биттенкур 60), Рашица (Зельке 82) – Сарджент (Фюллькруг 60)

“Вольфсбург”: Кастельс – Герхардт, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Филипп 90+5) – Брекало (Са 75), Мехмеди (Гилявоги 86), Баку – Вегорст

Предупреждения: Сарджент 57, Фюллькруг 90+1, Биттенкур 90+3 – Шлагер 81