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Бундеслига. Бавария и Левандовский сводят с ума, разочарование Боруссии и гнев Холанда
15 голов в первых таймах, три - во вторых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не злите “Баварию”. “Рекордмайстер” плохо начал матч со “Штутгартом”. Гости создавали моменты у ворот Нойера, а на двенадцатой минуте Дэвис получил прямую красную карточку за грубый фол против Эндо. Оставшись вдесятером “Бавария” сделала просто невообразимое – за пять минут забила три гола. Сначала Левандовский замкнул прострел Гнабри, затем Мюллер, Сане и Гнабри изумительно в одно касание разыграли голевую комбинацию, сразу после второго гола последовал третий – кросс Мюллера с правого фланга и Левандовский забивает головой. Проходит еще 16 минут и Левандовский оформляет “идеальный хет-трик”. Он подобрал мяч после дриблинга Сане и пробил Кобеля. Всего у Левандовского 35 голов – до повторения рекорда Герда Мюллера осталось пять мячей.
Во втором тайме никаких сумасшествий не было. “Штутгарт” пытался забить гол престижа, но “Бавария” провела редкий для себя матч на ноль. Более того – Левандовский мог забивать еще, но ударил выше с десяти метров после прострела Павара.
4:0 – впечатляющая демонстрация силы от “Баварии” перед игрой с “Лейпцигом”, которая состоится после международной паузы.
Совсем другое впечатление производила “Боруссия” Дортмунд в параллельном матче против “Кельна”. Холанд быстро вывел гостей вперед, но “Боруссия” к середине первого тайма просто перестала играть. И поплатилась за это. Сначала BVB получил пенальти в свои ворота после игру Беллингема в своей штрафной, а после перерыва Менье не справился с рывком Якобса.
Только после 1:2 “Боруссия” пыталась что-то изобразить в атаке. Больше всех старался Холанд. Он попал в штангу, затем ударил мимо. Когда казалось, что матч уже завершится победой “Кельна”, норвежцу все же удалось сравнять счет (прострел с фланга от 19-летнего дебютанта Кнауффа). Но и второй забитый гол не сделал Холанда счастливым. После окончания матча он бросил свою футболку защитнику “Кельна” Мере, а сам гневно направился в раздевалку. Похоже, норвежцу надоело тащить BVB на своей спине.
Эта ничья бьет по лигочемпионовским амбициям Дортмунда. “Айнтрахт” и “Вольфсбург” свои матчи выиграли. Победа Франкфурта 5:2 не должна вводить в заблуждение. Это была равная игра, и “Унион” создал не меньше хозяев. В старте матча Силва и Крузе обменялись голами, а затем случилось недоразумение. Хавбек “Униона” Андрих не рассчитал с пасом назад вратарю Люте и забил курьезный автогол. Этот гол шокировал “Унион”, и берлинцы сразу пропустили еще два гола. Им удалось сохранить интригу – перед свистком на перерыв Крузе оформил дубль и сделал счет 4:2. Во втором тайме больше атаковал “Унион”, Андрих пробил в перекладину, выручал Трапп, а уже на последних секундах “Айнтрахт” убежал в контратаку и Чендлер забил пятый гол.
Не обошлось без автогола и в матче “Вердера” с “Вольфсбургом”. В свои ворота перенаправил мяч форвард “Вердера” Сарджент, стараясь прервать подачу со штрафного Арнольда. Вегорст удвоил преимущество гостей, и только потом “Вердеру” удалось отыграть один гол (Мевальд). После перерыва “Вольфсбург” действовал прагматично и довел счет до победного – 2:1.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария" Мюнхен
|26
|19
|4
|3
|78-35
|+43
|61
|2
|"РБ Лейпциг"
|26
|17
|6
|3
|48-21
|+27
|57
|3
|"Вольфсбург"
|26
|14
|9
|3
|45-22
|+23
|51
|4
|"Айнтрахт" Франкфурт
|26
|12
|11
|3
|53-36
|+17
|47
|5
|"Боруссия" Дортмунд
|26
|13
|4
|9
|54-37
|+17
|43
|6
|"Байер" Леверкузен
|25
|11
|7
|7
|43-28
|+15
|40
Бундеслига, 26-й тур
Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” Мюнхен – “Штутгарт” 4:0
Голы: Левандовский 18, Гнабри 22, Левандовский 23, Левандовский 39
“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис – Горетцка, Алаба – Сане (Мусиала 83), Мюллер (Хави Мартинес 83), Гнабри (Коман 60) – Левандовский (Чупо-Мотинг 70)
“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Соса (Гонсалес 46), Эндо (Каразор 76), Ахамада (Ферстер 46), Вамангитука (Климович 35) – Кулибали, Кастро (Дидави 76) – Калайджич
Предупреждения: Боатенг 37 – Кастро 61, Кемпф 86
Удаление: Дэвис 12
Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” – “Боруссия” Дортмунд 2:2
Голы: Дуда 35 (пен.), Якобс 65 – Холанд 3, Холанд 90
“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ (Шмитц 82), Мере, Чихос, Каттербах – Вольф (Тильманн 87), Хектор (Реджбечай 82), Скири, Якобс – Дуда (Озджан 90+3), Дрекслер
“Боруссия”: Хитц – Шульц, Хуммельс, Джан, Менье (Кнауфф 80) – Дауд (Аканджи 88) – Азар, Брандт (Мукоко 46), Беллингем, Рейна (Рейньер 66) – Холанд
Предупреждения: Якобс 90+2 – Беллингем 34
Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Унион” Берлин 5:2
Голы: Силва 2, Андрих 35 (авт.), Костич 39, Силва 41, Чендлер 90+3 – Крузе 7, Крузе 45+3
“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хасебе, Н’Дика – Баркок (Ахе 77), Соу, Роде, Костич – Камада (Хрустич 90+2) – Силва (Чендлер 77), Йович (Цубер 77)
“Унион”: Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Рюэрсон (Бюльтер 83), Ингварстен (Эндо 61), Андрих, Премель (Грисбек 71), Триммель – Крузе, Похьянпало (Тойхерт 61)
Предупреждения: Хасебе 72 – Тойхерт 86, Андрих 89
Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Вольфсбург” 1:2
Голы: Мевальд 45 – Сарджент 8 (авт.), Вегорст 42
“Вердер”: Павленка – Велькович (Агу 88), Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Осако 82), Аугустинссон – Шмид (Биттенкур 60), Рашица (Зельке 82) – Сарджент (Фюллькруг 60)
“Вольфсбург”: Кастельс – Герхардт, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Филипп 90+5) – Брекало (Са 75), Мехмеди (Гилявоги 86), Баку – Вегорст
Предупреждения: Сарджент 57, Фюллькруг 90+1, Биттенкур 90+3 – Шлагер 81
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