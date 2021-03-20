Бундеслига. Гладбах разгромил Шальке и прервал серию из семи поражений

В субботу руководство и болельщики “Шальке” были ошарашены неприятной новостью: Ральф Рангник отказался вытаскивать клуб из второй Бундеслиги. По словам председателя наблюдательного совета “Шальке” Йенса Бухты ничто не предвещало того, что Рангник столь быстро откажется от предложения стать спортивным директором клуба. Переговоры с его агентом вроде бы шли нормально. Руководство клуба и “группа 14”, которая первая вышла на ведущего немецкого футбольного функционера, не намерены сдаваться и постараются переубедить Рангника.

Как бы там не было, “Шальке” снова проиграл. “Боруссия” Менхенгладбах наконец-то дождалась соперника, на котором смогла прервать свою серию из семи поражений подряд. Марко Розе впервые смог привести свою команду к победе, после того как было объявлено, что он покинет летом клуб.

“Шальке” уже просто доигрывает сезон. Гладбаху нужно выходить из кризиса. Первый гол был забит на 15-й минуте. Тюрам продрался между защитниками “Шальке”, выкатил мяч в штрафную, удар Нойхауса заблокировали, но Штиндль пробил прямо под перекладину – 1:0. У “Шальке” ничего не было, кроме удара Чалханоглу в ближний угол – Зоммер был на месте.

После перерыва “Боруссия” развила преимущество. Лайнер забил головой после углового (подача на ближнюю штангу Хофманна), а затем вратарь “Шальке” Реннов забросил мяч в свои ворота, не сумев справиться с ударом головой Эльведи.

3:0. “Боруссия” наконец-то смогла выиграть, впервые с второго февраля. В следующем туре Гладбах сыграет с “Фрайбургом”, “Шальке” – против “Байера”.

Бундеслига, 26-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Боруссия” Менхенгладбах 0:3

Голы: Штиндль 15, Лайнер 63, Реннов 72 (авт.)

“Шальке”: Реннов – Беккер, Мустафи, Чау – Виллиам (Очипка 20), Сердар, Маскарель, Колашинац, Чалханоглу – Раман (Арит 64), Хоппи (Хунтелар 76)

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер (Байер 89) – Нойхаус (Закария 89), Крамер – Тюрам (Лазаро 77), Штиндль (Вольф 83), Хофманн – Плеа

Предупреждения: Маскарель 22 – Бенсебаини 7, Штиндль 54