Боруссия назвала трансферную стоимость Холанда

Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферной стоимостью на нападающего Эрлина Холанда, пишет ESPN.

Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро. В "Боруссии" надеятся, что большая сумма на игрока отпугнет топ-клубы и позволит остаться Холанну еще на сезон в "Боруссии".

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В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиги, набрав 21 гол и сделав 4 результативные передачи