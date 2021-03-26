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Боруссия назвала трансферную стоимость Холанда
Претендентам на игрока придется раскошелиться
AS
Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферной стоимостью на нападающего Эрлина Холанда, пишет ESPN.
Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро. В "Боруссии" надеятся, что большая сумма на игрока отпугнет топ-клубы и позволит остаться Холанну еще на сезон в "Боруссии".
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В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиги, набрав 21 гол и сделав 4 результативные передачи
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