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Боруссия назвала трансферную стоимость Холанда

Германия
(1 голосов)

Претендентам на игрока придется раскошелиться

Боруссия назвала трансферную стоимость Холанда

AS

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферной стоимостью на нападающего Эрлина Холанда, пишет ESPN.

Немецкий клуб готов расстаться с 20-летнем норвежцем за 180 миллионов евро. В "Боруссии" надеятся, что большая сумма на игрока отпугнет топ-клубы и позволит остаться Холанну еще на сезон в "Боруссии".

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В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиги, набрав 21 гол и сделав 4 результативные передачи

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
26.03.2021 в 16:42
Думаю, что на такую звезду желающие найдутся. Ценник, конечно, аховый, но Холланд своей игрой доказывает актуальность запросов Боруссии.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2021 в 16:36
Для Рината Леонідовича це не гроші...
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0
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