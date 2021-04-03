Бундеслига. Удачный дебют Вольфа у руля Байера, Вольфсбург дожал Кёльн

Бундеслига, 27-й тур

Леверкузен, "Бай-Арена"

"Байер" – "Шальке 04" 2:1

Голы: Аларио (26), Шик (72) – Хунтелар (81)

"Байер": Градецки – Тапсоба, Бендер, Та – Венделл, Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Байли, 67), Паласиос, Беллараби (Фримпонг, 82) – Амири (Диаби, 82) – Аларио (Шик, 67)

"Шальке": Реннов – Чау, Стамбули, Беккер – Чалханоглу (Боздоган, 46), Колашинац, Маскарель, Сердар (Пасьенса, 74), Айдин (Шёпф, 74) – Арит, Хунтелаар

Предупреждения: Тапсоба (73)

"Байер" победил "Шальке" в дебютном матче Ханнеса Вольфа у руля команды, хотя гости едва не сумели вернуться в игру в конце поединка.

"Фармацевты" всю игру владели территориальным и позиционным преимуществом, но выжали из этой доминации очень мало моментов. За всю игру по сути единственный стопроцентный голевой шанс был у Лукаса Аларио, который и открыл счёт в игре на 25-й минуте. Демирбай шикарно прорвался по флангу и буквально вывел форварда на пустые ворота.

Исход встречи решил выход Патрика Шика вместо автора первого гола. Чех почти мгновенно нашёл себе момент после контратаки и здорово пробил из-за пределов штрафной. В концовке поединка Клас-Ян Хунтелаар отквитал один мяч, отметившись первым забитым мячом после возвращению в Бундеслигу. Но на что-то большее главный аутсайдер чемпионата не наиграл.

Вольфсбург, "Фольксваген-Арена"

"Вольфсбург" – "Кёльн" 1:0

Гол: Брекало (69)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон (Филипп, 62), Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Гилявоги, 90+3) – Брекало (Виктор, 73), Герхардт, Баку – Вегорст

"Кёльн": Хорн – Каттербах (Кайнц, 75), Чихос, Мере, Эхизибуэ – Скири, Хектор (Андерссон, 75) – Якобс, Вольф (Деннис, 81) – Дрекслер (Реджбечай, 66), Дуда (Мейер, 81)

Предупреждения: Мбабу (22), Герхардт (63) – Кайнц (90+3)

Удачливый "Вольфсбург" сумел забрать три очка в поединке с "Кёльном", который смотрелся даже лучше хозяев по ходу игры. Единственный гол в матче забил Йосиф Брекало во второй половине заключительного тайма.

У "Кёльна" были гораздо более опасные шансы Хектора и Скири под самый занавес встречи, но гостям не удалось воплотить их в забитые мячи.

"Волки" закрепились на третьей позиции благодаря третьей победе кряду, в то время как "козлы" зависли на опасной 16-й строчке, рискуя вылететь по окончанию сезона.

Майнц, "Кофас Арена"

"Майнц 05" – "Арминия" 1:1

Гол: Брозински (56, пен) – Фогльзаммер (76)

"Майнц": Центнер – Ньякате, Белль (Хак, 77), Сен-Жюст – Мвене, Боэтиюс (Латца, 71), Кор, Баррейро, Брозински (да Коста, 71)– Глатцель (Онисиво, 68), Буркардт (Салаи, 76)

"Арминия": Ортега – Лукоки (де Медина, 86), Нильссон, ва дер Хорн, Брюннер – Притль – Майер (Кунзе, 61), Окугава (Клос, 71) – Влап (Кордова, 61)– Фогльзаммер (Гебауэр, 86), Доан

Предупреждения: Белль (13), Латца (73), Баррейро (80), Хак (90+4) – Лукоки (14)

Аугсбург, "SLG-Арена"

"Аугсбург" – "Хоффенхайм" 2:1

Голы: Варгас (8), Хан (23) – Сков (86)

"Аугсбург": Гикевич – Гумны, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер (Педерсен, 46) – Груэсо, Р. Хедира – Варгас (Грегорич, 46), Калиджиури – Хан, Рихтер (Оксфорд, 67)

"Хоффенхайм": Бауманн – Ричардс (Бельфодиль, 74), Грилич, Пош – Йон (Сессеньон, 46), Самассеку (Вогт, 46), Руди (Гачинович, 46), Кадержабек – Баумгартнер (Сков, 69) – Рюттер, Бебу

Предупреждения: Хан (90+1) – Самассеку (37)