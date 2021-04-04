  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария побила немецкий рекорд по голевым матчами подряд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария побила немецкий рекорд по голевым матчами подряд

Германия
(1 голосов)

Машина Флика

Бавария побила немецкий рекорд по голевым матчами подряд

Баварія/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерпел домашнее поражение от "Баварии" со счетом 0:1. Единственный гол под занавес первого тайма забил Леон Горецка с передачи Томаса Мюллера.

Этот матч стал 62-м подряд во всех турнирах, в котором мюнхенцы смогли забить хотя бы один гол. Такое достижение впервые покорилось любой команде за всю историю немецкого футбола.

В последний раз "Бавария" не смогла отличиться в феврале 2020 года в матче Бундеслиги против того же "РБ Лейпциг".

Сейчас подопечные Ганси Флика лидируют в чемпионате Германии, имея семиочковое преимущество над "быками". В их активе 79 голов за 27 матчей Бундеслиги - как минимум на 24 больше, чем в любой другой команды ("Боруссия Д" и "Айнтрахт Ф" имеют по 55 мячей).

Следующий поединок мюнхенцы проведут 7 апреля против "ПСЖ" в рамках Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta Franz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...