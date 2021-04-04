Бавария побила немецкий рекорд по голевым матчами подряд

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерпел домашнее поражение от "Баварии" со счетом 0:1. Единственный гол под занавес первого тайма забил Леон Горецка с передачи Томаса Мюллера.

Этот матч стал 62-м подряд во всех турнирах, в котором мюнхенцы смогли забить хотя бы один гол. Такое достижение впервые покорилось любой команде за всю историю немецкого футбола.

62 – @FCBayernEN have scored in 62 consecutive matches in all comps – it is the longest scoring run of a team in history of German professional football. Machine. #RBLFCB pic.twitter.com/xMdECeb6Ym — OptaFranz (@OptaFranz) April 3, 2021

В последний раз "Бавария" не смогла отличиться в феврале 2020 года в матче Бундеслиги против того же "РБ Лейпциг".

Сейчас подопечные Ганси Флика лидируют в чемпионате Германии, имея семиочковое преимущество над "быками". В их активе 79 голов за 27 матчей Бундеслиги - как минимум на 24 больше, чем в любой другой команды ("Боруссия Д" и "Айнтрахт Ф" имеют по 55 мячей).

Следующий поединок мюнхенцы проведут 7 апреля против "ПСЖ" в рамках Лиги Чемпионов.