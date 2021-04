Бавария побила немецкий рекорд по голевым матчами подряд

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерпел домашнее поражение от "Баварии" со счетом 0:1. Единственный гол под занавес первого тайма забил Леон Горецка с передачи Томаса Мюллера.

Этот матч стал 62-м подряд во всех турнирах, в котором мюнхенцы смогли забить хотя бы один гол. Такое достижение впервые покорилось любой команде за всю историю немецкого футбола.

62 – @FCBayernEN have scored in 62 consecutive matches in all comps – it is the longest scoring run of a team in history of German professional football. Machine. #RBLFCB pic.twitter.com/xMdECeb6Ym