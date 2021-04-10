Бундеслига. Бавария снова не смогла обыграть Унион, безумная перестрелка Айнтрахта и Вольфсбурга

"Бавария" упустила победу над "Унионом" в концовке встречи, вновь не сумев переиграть команду Урса Фишера. Но Ханси Флика вряд ли беспокоит результат этого поединка – отрыв от "Лейпцига" позволяет мюнхенцам совершить ошибку, а на носу ответная игра с ПСЖ, где обязательно нужно выигрывать.

Из-за кадровых проблем (Флик не смог рассчитывать на 8 игроков первой команды) и желания поберечь силы отдельных исполнителей перед ЛЧ, "Бавария" сегодня предстала в откровенно экспериментальном составе. Своими дебютными выходами в старте в Бундеслиге отметились Станишич и Дантас, а впереди решал 18-летний Мусиала, открывший счёт в игре.

"Унион" сражался упорно и в конце встречи дождался своего шанса. "Бавария" проморгала быстрый вброс гостей с аута, который увенчался голом Маркуса Ингвартсена. Вновь 1:1. Столичной команде есть чем гордиться – только они и Гладбах в этой кампании не давали Мюнхену победить себя.

Бундеслига, 28-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 1:1 "Унион"

Голы: Мусиала (68) – Ингвартсен (85)

"Бавария": Нойер – Станишич, Боатенг (Павар, 66), Мартинес, Сарр – Киммих, Дантас (Скотт, 66) – Коман (Сане, 46), Мюллер, Мусиала (Куасси, 74) – Чупо-Мотинг (Алаба, 58)

"Унион": Люте – Ленц (Рюэрсон, 67), Кнохе, Фридрих, Триммель – Премель, Андрих – Эндо (Гентнер, 80), Крузе (Тойхерт, 72), Бюльтер (Ингвартсен, 67) – Муса (Похьянпало, 72)

Предупреждения: Сарр (76), Куасси (83)

Претенденты на зону Лиги Чемпионов "Айнтрахт" и "Вольфсбург" выдали ярчайшую дуэль как в плане зрелища, так и качества игры. "Орлы" навязали "волкам" свою безумную манеру игры и четырежды пробили лучшую оборону лиги до этого тура.

Команда Ади Хюттера действительно заслужила 3 очка, но игра могла завершиться с любым исходом – уж слишком много моментов было у обоих сторон. Андре Силва и Лука Йович отметились очередными голами, не промолчал и лучший бомбардир "Вольфсбурга" Вут Вегорст.

"Айнтрахт" приблизился на дистанцию одного очка от "волков" и сделал ещё один большой шаг в сторону дебютного попадания в Лигу Чемпионов.

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" 4:3 "Вольфсбург"

Голы: Камада (8), Йович (27), Силва (54), Дурм (61) – Баку (6), Вегорст (46), Филипп (85)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде (Хасебе, 89), Соу, Дурм (Чендлер, 89) – Камада (Цубер, 90+2)– Силва, Йович (Юнес, 83)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа (Понграчич, 66), Мбабу – Арнольд, Шлагер (Гинчек, 89) – Брекало (Филипп, 72), Герхардт (Бялек, 66), Баку – Вегорст

Предупреждения: Ндика (36), Камада (45+1), Роде (82) – Мбабу (74), Арнольд (90+4)

"Лейпциг" без особых проблем разобрался с "Вердером". Команда Нагельсманна проявила большую бережливость к своим моментам, забив три гола с первых трёх ударов в створ. Гол Ольмо и дубль Серлота обеспечили "быкам" ключевой задел уже в средине первого тайма, позволив беззаботно довести матч к победе.

Во второй половине бременцы отметились голом престижа, но Марсель Забитцер тут же возобновил разницу в счёте – естественно, четвертым ударом в створ команды за матч. Таким образом "Лейпциг" подобрался к "Баварии" на дистанцию в 5 очков за 6 туров до финиша.

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" 1:4 "РБ Лейпциг"

Голы: Рашица (61) – Ольмо (23), Серлот (32, 41), Забитцер (63)

"Вердер": Павленка – Фридль, Мойсандер, Топрак (Велькович, 46) – Агу (Шмид, 68), Гросс, Мбом (Мёвальд, 46), Селассие – Сарджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46) – Зельке

"РБ Лейпциг" : Гулачи – Хальстенберг (Клостерман, 75), Конате, Орбан – Клюйверт (Хайдара, 62), Кампль, Забитцер (Чхан, 82), Адамс (Хенрикс, 46) – Ольмо (Самарджич, 75), Нкунку – Серлот

"Боруссия" Менхенгладах кажется окончательно попрощалась с надеждами о еврокубках, сыграв вничью с "Гертой". Берлинцы же набрали важное очко в борьбе за выживание, которое и позволяет команде держаться вне зоны вылета.

Развитие игры предопределило раннее удаление голкипера Гладбаха Яна Зоммера. На этот раз команда Марко Розе проявила характер и даже сумела выйти вперёд после рано пропущенного гола, забив два мяча усилиями Плеа и Штиндля. Кордоба возобновил паритет в начале второго тайма, после чего команды отказались от рисков и согласились на ничью.

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" 2:2 "Боруссия" Менхенгладбах

Голы: Аскасибар (23), Кордоба (49) – Плеа (27), Штиндль (38, пен)

"Герта": Шволов – Дардиа, Штарк, Клюнтер – Миттельштадт (Платтенхардт, 46), Гендузи, Аскасибар (Хедира, 57), Зеефейк (Радонич, 46) – Кунья, Кордоба, Лукебакио (Пёнтек, 46)

"Боруссия" М: Зоммер – Бенсебаини (Херрман, 77), Закариа, Гинтер – Вендт (Зиппель, 17), Нойхаус, Крамер, Лайнер – Плеа, Тюрам (Эмболо, 77), Штиндль (Лазаро, 60)

Предупреждения: Зеефейк (20), Миттельштадт (40) – Крамер (81)

Удаление: Зоммер (13)