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Бундеслига. РБ Лейпциг – Штутгарт 2:0. Быки откладывают празднования Баварии

Германия
(2 голосов)

Первая победа Лейпцига за 3 тура

Бундеслига. РБ Лейпциг – Штутгарт 2:0. Быки откладывают празднования Баварии

Фото: imago images, автор – Kevin Voigt

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 31-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 2:0

Гол: Айдара (46), Форсберг (67, пен)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Орбан, Конате (Упамекано, 46), Клостерман (Мукиэле, 65) – Анхелиньо, Кампль, Адамс (Хенрикс, 73), Хайдара – Ольмо (Клюйверт, 76), Нкунку (Форсберг, 65) – Серлот

"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос – Кулибали (Чурлинов, 88), Ахамада, Эндо, Массимо – Кастро (Каразор, 75), Ферстер – Калайджич (Санко, 74)

Предупреждение: Конате (24), Хенрикс (76)

Удаление: Ахамада (14)

"Лейпциг" без особых проблем обыграл "Штутгарт" на своём поле, таким образом не позволив "Баварии" отпраздновать чемпионство уже в этом туре. Благодаря первой победе в трёх последних матчах лиги "быки" практически гарантировали себе вторую позицию, что позволит команде Юлиана Нагельсманна беззаботно завершить сезон.

Ключевым событием матча стало удаление Наиуру Ахамады, который влетел в вингбека "Лейпцига" Хайдару на 12-й минуте матча. После просмотра видеоповтора Дениз Айтекин принял решение удалить грубияна с поля. "Швабы" отсиделись в обороне до конца тайма, но на вторую половину их уже не хватило.

В первой же атаке после перерыва "Лейпциг" открыл счёт в игре. Хайдара своим врыванием в штрафную перегрузил линию обороны "Штутгарта", и после идеального по исполнению кросса от Ольмо головой отправил мяч в сетку. На этом игра была сделана – "Штутгарт" за всю игру так и не нанёс ни единого удара в сторону ворот Гулачи. Вопрос был лишь в том, с каким счётом закончится поединок.

Нагельсманн очень вовремя бросил в бой Форсберга, который почти мгновенно заработал пенальти, который швед сам и реализовал. Хотя в эпизоде с заработанным пенальти отдельной похвалы заслужил неугомонный Тайлер Адамс, трижды запрессинговавший соперника, таким образом начав контрвыпад своей команды.

"Лейпциг" мог довести счёт и до разгромного, но Грегор Кобель сегодня творил чудеса в рамке. Был и эффектнейший двойной сейв после ударов Анхелиньо и Ольмо, и отраженный удар после выхода сам на сам с всё тем же Хайдарой. Хотя местами и "быки" были слишком снисходительны к соперникам – чего только стоит промах Орбана с метра по пустым воротам. В итоге обошлись скромными 2:0.

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В статье: РБ Лейпциг Штутгарт
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