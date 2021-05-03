Бундеслига. Майнц – Герта 1:1. Важное очко для Берлина

Бундеслига, 29-й тур (отложенный матч)

Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" – "Герта" 1:1

Голы: Мвене (40) – Тузар (36)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Белль (Хак, 36), Сен-Жюст – Мвене, Боэтиюс (Латца 84), Кох, Баррейро, да Кошта (Бросински, 84) – Онисиво (Квайсон, 84), Салаи (Глатцель, 72)

"Герта": Шволов – Дардаи, Штарк, Клюнтер – Миттельштедт, Гендузи, Хедира (Боята, 61), Тузар (Аскасибар, 61), Зефейк (Дарида, 61) – Кунья (Радонич, 71), Кордоба (Пионтек, 80)

Предупреждения: Белль (18), Баррейро (72) – Тузар (39), Кунья (67), Аскасибар (74)

"Герта" вернулась к выступлениям в Бундеслиге после двухнедельного карантина, добыв один пункт в выездном матче с "Майнцом". Берлин вполне может занести себе такой результат в актив, учитывая форму команды Бо Свенссона ("Майнц" идёт пятым по набору очков во втором круге), а также игровое содержание сегодняшнего поединка.

Усилиями Тозара, головой отправившего мяч в ворота, "Герта" повела в счёте на 36-й минуте. Это был лишь второй мяч столичной команды со стандарта (без учёта пенальти) в сезоне. Но уже через четыре минуты Мвене восстановил паритет шикарным ударом издали. Несмотря на все старания "Майнца", больше им забить не удалось, и матч завершился мировой.

Таким образом "Герта" продлила серию без поражений в чемпионате до 4 матчей, хотя последние три закончились ничьей. Берлин отстаёт на 3 пункта от спасительной 15-й строчки, имея ещё две игры в запасе. В ближайший турах команда Паля Дардаи сыграет с прямыми конкурентами в лице "Кёльна" и "Арминией", в которых, скорее всего, соперники решат вопрос о том, кто останется в Бундеслиге, а кто спустится дивизионом ниже. Учитывая немалые финансовые вливания "Герты" в последние годы, вылет может поставить крест на многообещающем проекте берлинцев, которым они грезили последние годы.