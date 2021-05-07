Бундеслига, 32-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" 2:1 "Аугсбург"

Голы: Фёрстер (11), Калайджич (74) – Нидерлехнер (59)

"Штутгарт": Бредлоу – Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 46) – Соса, Эндо, Клемент (Мак, 85), Массимо (Кулибали, 22, Томми, 64) – Фёрстер, Дидави (Чурлинов, 64) – Калайджич

"Аугсбург": Гикевич – Яго (Педерсен, 83), Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Хедира, Моравек (Калиджури, 68) – Варгас (Йенсен, 68), Рихтер (Бенеш, 76), Хан (Грегорич, 83) – Нидерлехнер

"Штутгарт" и "Аугсбург" подходили к очной встрече, пребывая в не лучшей форме. У "шваб" было 4 поражения кряду в лиге, у "фуггеров" – одно очко в 4 турах. Причём если "Штутгарт" мог себе позволить расслабиться, ведь у них не осталось задач до конца сезона, то "Аугсбург" всё ещё продолжает борьбу за выживание.

Несмотря на отсутствие реальной мотивации, хозяева активно начали матч. "Штутгарт" в своей фирменной манере активно перегружал фланги соперника, чтобы впоследствии находить в штрафной своего фронтмена Сашу Калайджича. "Аугсбург" отвечал на это резкими контрвыпадами. Такой рисунок продержался до самой конца встречи, независимо от счёта.

Усилиями Фёрстера "Штутгарт" повёл уже на 11-й минуте. Массимо здорово прорвался по правому краю, резко отдал в центр на Калайджича, и после скидки австрийца пяткой Фёрстер без проблем положил мяч в ворота Гикевича. До перерыва "Аугсбург" мог сравнивать, но Рихтер в острых контратаках дважды не сумел переиграть Бредлоу. Резервный кипер "шваб" сегодня был в полном порядке.

К исходу часа игрового времени "Аугсбург" вполне заслуженно сравнял счёт. Нидерлихнер завершил очередной быстрый выпад голом, воспользовавшись грубой ошибкой Каразора, разбившего офсайдную ловушку своим неудачным выбором позиции. Но уже очень скоро в игру вновь вмешался Калайджич, напрочь разносившего своего прямого оппонента Риса Оксфорда в этой встрече. Саша выиграл у англичанина верховое единоборство, скинув на Чурлинова. Тот быстро навесил обратно на Калайджича, и австриец, вновь не заметив Оксфорда, спокойно установил окончательный счёт в игре.

Таким образом "Штутгарт" закрепился на 9-й строчке, а Калайджич вышел на 6-ю строчку бомбардиров Бундеслиги, забив 15-й гол в кампании. "Аугсбург" же ещё не решил свои вопросы о сохранении прописки, сохраняя отрыв в 3 очка от зоны вылета. С набравшим ход "Кёльном" и "Гертой", имеющей две игры в запасе, выводы об итогам битвы за выживание делать ещё рано.