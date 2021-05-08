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Полиция Мюнхена: Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропала 9 лет назад
Полиция города иронично поздравила "Баварию" с очередной "салатницей"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Аккаунт полиции Мюнхена в своем твиттере оригинально поздравил "Баварию" с завоеванием
"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте "Баварии" или в любой полицейский участок", – говорится в сообщении.
Мюнхенцы побеждают в национальном первенстве уже 9 лет подряд, серия длится с сезона 2012/13.
#Vermisstenfahndung— Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 8, 2021
Seit ca. 9 Jahren wird aus der #Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den @FCBayern oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/P53p2uPqdL
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