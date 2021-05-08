Полиция Мюнхена: Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропала 9 лет назад

Аккаунт полиции Мюнхена в своем твиттере оригинально поздравил "Баварию" с завоеванием очередного титула чемпиона .

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте "Баварии" или в любой полицейский участок", – говорится в сообщении.

Мюнхенцы побеждают в национальном первенстве уже 9 лет подряд, серия длится с сезона 2012/13.