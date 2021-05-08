  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Полиция Мюнхена: Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропала 9 лет назад
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полиция Мюнхена: Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропала 9 лет назад

Германия
(1 голосов)

Полиция города иронично поздравила "Баварию" с очередной "салатницей"

Полиция Мюнхена: Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропала 9 лет назад

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Аккаунт полиции Мюнхена в своем твиттере оригинально поздравил "Баварию" с завоеванием очередного титула чемпиона.

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте "Баварии" или в любой полицейский участок", – говорится в сообщении.

Мюнхенцы побеждают в национальном первенстве уже 9 лет подряд, серия длится с сезона 2012/13.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...