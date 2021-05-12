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Генеральный директор Боруссии Д поставил точку в саге об уходе Эрлинга Холанда из клуба этим летом
Остается?
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Боруссии Дортмунд" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что 20-летний нападающий Эрлинг Холанд останется в клубе на следующий сезон. Цитирует функционера ESPN со ссылкой на Bild.
"У меня есть четкое ожидание, что он сыграет за нас в следующем году. Я не трачу мысли ни на что другое. Изменит ли что-то звонок из Мадрида или Каталонии? Я думаю, они знают о контракте Эрлинга и нашей позиции в связи с этим. Я полностью расслаблен. То же самое было и вокруг Санчо прошлым летом – никто не верил, но он все еще в Дортмунде".
"Высказывания Райолы? Можно было бы начать игру в пинг-понг и нападать друг на другу каждые два дня, но мне это неинтересно".
Контракт Холанда истекает в 2024 году. В нем прописан пункт, что Эрлинг может покинуть Дортмунд летом следующего года за сумму ниже 100 миллионов евро.
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