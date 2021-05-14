Румменигге – о продаже Левандовского: Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон?

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге оценил вероятность трансфера нападающего первой команды Роберта Левандовского в другой клуб. Цитирует функционера журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.

"Конечно, он останется. Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за год? Агенты не просили продать Роберта".

Robert Lewandowski is not leaving Bayern this summer. Karl Heinz Rummenigge confirmed to Bild: “Of course he's staying. Who sells a player that scores 60 goals a year? His agents has not asked to sell Lewandowski...”. ???? #Bayern — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2021

Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Левандовский забил 39 голов в 27 матчах Бундеслиги, а также 5 раз отличился в 6 поединках Лиги чемпионов.