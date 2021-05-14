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Румменигге – о продаже Левандовского: Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон?

Германия
(2 голосов)

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Румменигге – о продаже Левандовского: Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге оценил вероятность трансфера нападающего первой команды Роберта Левандовского в другой клуб. Цитирует функционера журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.

"Конечно, он останется. Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за год? Агенты не просили продать Роберта".

Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Левандовский забил 39 голов в 27 матчах Бундеслиги, а также 5 раз отличился в 6 поединках Лиги чемпионов.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2021 в 13:57
Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон? Ответ: Реал (Мадрид)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 11:48
Та куди там тому Лєвандовському до Бєсєдіна...
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0
-1


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