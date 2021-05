Румменигге – о продаже Левандовского: Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон?

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге оценил вероятность трансфера нападающего первой команды Роберта Левандовского в другой клуб. Цитирует функционера журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.

Robert Lewandowski is not leaving Bayern this summer. Karl Heinz Rummenigge confirmed to Bild: “Of course he's staying. Who sells a player that scores 60 goals a year? His agents has not asked to sell Lewandowski...”. ???? #Bayern