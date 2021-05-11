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Представлен официальный мяч Бундеслиги на сезон 2021/22

Германия
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Как первой, так и второй

Представлен официальный мяч Бундеслиги на сезон 2021/22

Фото: Kicker/автор невідомий

Новина українською

Компания Derbystar представила новый игровой мяч сезона 2021/22 для немецкой Бундеслиги.

Предыдущая сфера была двухцветной. Те же количество цветов будет и на новом мяче в новом сезоне в первой и второй Бундеслигах.

Компания, расположенная в городе Гох (регион Нижний Рейн), выбрала темно-синий и оранжевый цвета.

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Материал мяча идентичен тому, который использовали в текущей версии.

Derbystar уже четвертый сезон подряд является официальным производителем мячей для двух чемпионатов Германии. Контракт с компанией действует до 2026 года.

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В статье: Мяч Бундеслига Вторая Бундеслига
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