Представлен официальный мяч Бундеслиги на сезон 2021/22

Компания Derbystar представила новый игровой мяч сезона 2021/22 для немецкой Бундеслиги.

Предыдущая сфера была двухцветной. Те же количество цветов будет и на новом мяче в новом сезоне в первой и второй Бундеслигах.

Компания, расположенная в городе Гох (регион Нижний Рейн), выбрала темно-синий и оранжевый цвета.

Материал мяча идентичен тому, который использовали в текущей версии.

Derbystar уже четвертый сезон подряд является официальным производителем мячей для двух чемпионатов Германии. Контракт с компанией действует до 2026 года.