Германия
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Кариус заинтересовал немецкий клуб
Печально известный вратарь имеет варианты продолжения карьеры
"Штутгарт" может приобрести вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в летнее трансферное окно.
Немецкая команда рассматривает 27-летнего немца в качестве замены нынешнему вратарю команды Грегору Кобелю, который покинет клуб летом.
В текущем сезоне Лорис Кариус выступает за "Унион Берлин" на правах аренды. Вратарь провел 5 матчей за столичную команду и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.
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Источник:Berliner-kurier
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