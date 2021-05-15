  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кариус заинтересовал немецкий клуб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кариус заинтересовал немецкий клуб

Германия
(1 голосов)

Печально известный вратарь имеет варианты продолжения карьеры

Кариус заинтересовал немецкий клуб

Новина українською

"Штутгарт" может приобрести вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в летнее трансферное окно.

Немецкая команда рассматривает 27-летнего немца в качестве замены нынешнему вратарю команды Грегору Кобелю, который покинет клуб летом.

В текущем сезоне Лорис Кариус выступает за "Унион Берлин" на правах аренды. Вратарь провел 5 матчей за столичную команду и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Лорис Кариус Штутгарт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Berliner-kurier

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...