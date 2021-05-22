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Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера

Германия
(1 голосов)

Игроку покорилось невероятное достижение

Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера

Фото: IMAGO / Poolfoto

Новина українською

Роберту Левандовски удалось побить рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в одном сезоне Бундеслиги. Он забил 41-й гол и обогнал легендарного немца на один мяч.

Сегодня в матче последнего тура чемпионата "Бавария" встретилась с "Аугсбургом" (5:2). Роберт забил свой гол на 90-й минуте матча. Нападающий великолепно сыграл на добивании после мощного удара Сане.

Последний раз игрок покидал матч Бундеслиги без забитого мяча еще в начале февраля, в игре против "Герты".

Рекорд Герда Мюллера держался ещё с сезона 1971/1972 и считался "вечным".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер Аугсбург
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Комментарии (3)
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Кот2021 (Николаев)
22.05.2021 в 18:42
Почти пол века! Если б не было такой великолепной Баварии Флика и такого форварда как Роберт - рекорд бы ещё пол века простоял!
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Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 18:41
Браво, Роберт! От за кого справді радий - так радий. А то я вже сьогодні почав читати публікації, що різні видання визнають кращими гравцями Європи цього сезону чи то Бензема, чи то Мессі...
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Черноморчик (Одесса )
22.05.2021 в 18:40
Молодец мужик . Если бы не травма то глядишь и 50 забил бы . Как же его с Парижем не хватало .
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