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Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера
Игроку покорилось невероятное достижение
Фото: IMAGO / Poolfoto
Роберту Левандовски удалось побить рекорд Герда Мюллера по забитым мячам в одном сезоне Бундеслиги. Он забил 41-й гол и обогнал легендарного немца на один мяч.
Сегодня в матче последнего тура чемпионата "Бавария" встретилась с "Аугсбургом" (5:2). Роберт забил свой гол на 90-й минуте матча. Нападающий великолепно сыграл на добивании после мощного удара Сане.
Последний раз игрок покидал матч Бундеслиги без забитого мяча еще в начале февраля, в игре против "Герты".
Рекорд Герда Мюллера держался ещё с сезона 1971/1972 и считался "вечным".
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