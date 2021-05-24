Эрлинг Холанд стал вторым игроком своего возраста в топ-5 лиг, который забил более 40 голов за сезон

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил 41 гол в 41 матче сезона во всех турнирах.

Он стал вторым игроком, моложе 21 года, которому покорилась отметка в 40 голов по итогам сезона (в лигах топ-5).

Последний раз это удавалось бразильцу Роналдо в составе "Барселоны" в сезоне-1996/97. Тогда ему удалось забить 47 голов в 49 матчах, сообщает Bulinews.