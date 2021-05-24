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Эрлинг Холанд стал вторым игроком своего возраста в топ-5 лиг, который забил более 40 голов за сезон

Германия
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Эрлинг Холанд стал вторым игроком своего возраста в топ-5 лиг, который забил более 40 голов за сезон

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил 41 гол в 41 матче сезона во всех турнирах.

Он стал вторым игроком, моложе 21 года, которому покорилась отметка в 40 голов по итогам сезона (в лигах топ-5).

Последний раз это удавалось бразильцу Роналдо в составе "Барселоны" в сезоне-1996/97. Тогда ему удалось забить 47 голов в 49 матчах, сообщает Bulinews.

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Очень рад забить 41 гол за сезон, но работа не прекращается. Никогда не позволяйте успеху помешать вам расти. Когда одна цель достигнута, боритесь за то, чтобы сделать еще лучше. Используйте каждый момент, который можно улучшить. Это лето будет посвящено напряженной работе и прогрессу. Если я могу это сделать, то и ты сможешь!

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Роналдо Эрлинг Холанд
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