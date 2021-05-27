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Получил третий номер: Бавария объявила о переходе защитника Рединга

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Получил третий номер: Бавария объявила о переходе защитника Рединга

Bayern

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Мюнхенская "Бавария" подписала Омара Ричардса. 23-летний защитник перешел из английского клуба "Рединг", выступающего во втором дивизионе, на правах свободного агента. Ричардс подписал трудовой договор до 2025 года, он будет выступать под третьим номером. Член правления по спорту Хасан Салихамиджич отметил:

"Мы рады, что Омар переходит в "Баварию". Ричардс – техничный левый защитник. Он находит хорошие решения при подключениях к атаке, он очень внимателен, и мы верим, что Ричардс будет играть хорошую роль в нашей команде".

В прошлом сезоне Ричард отыграл 41 матч в Чемпионшипе.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рединг Омар Ричардс
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Источник:
FC Bayern

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