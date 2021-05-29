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Йоахим Лев не собирается возглавлять ни один клуб этим летом

Германия
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А "Реал" его даже не рассматривал, как кандидата

Йоахим Лев не собирается возглавлять ни один клуб этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно стало известно, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет Бундестим, а его заменит Ганси Флик.

В свою очередь, как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, Лев не станет главный тренером одного клуба этим летом. В частности, не было никаких контактов с президентом "Барселоной" Жоаном Лапортой, о которых отмечали СМИ.

Также, по информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Флорентино Перес не рассматривал немецкого тренера, как наследника Зинедина Зидана.

Напомним, что Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с июля 2006-го года. За 15 лет он завоевал с Бундестимом один титул, победив на Чемпионате Мира 2014 в Бразилии.

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В статье: Йоахим Лев Национальная сборная Германии
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Источник:
Christian Falk on Twitter

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