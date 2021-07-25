  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд на данный момент не имеет контрактных договоренностей ни с одним клубом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд на данный момент не имеет контрактных договоренностей ни с одним клубом

Германия
(1 голосов)

Пока он в Дортмунде

Холанд на данный момент не имеет контрактных договоренностей ни с одним клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Боруссии Дортмунд" Эрлинг Голанд продолжает свои выступления в немецком чемпионате в составе "шмелей". Несмотря на большое количество слухов о его уходе, у нападающего еще нет договоренностей о личном контракте с одним из других клубов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако это не самая важная проблема для потенциальных покупателей. Они сначала делают ставку на переговорах с клубом, ведь "Боруссия" отказывается отпускать форварда в текущее трансферное окно. В СМИ была минимальная сумма, за которую руководство "шмелей" готово расстаться с Голандом - 150 млн евро.

Также отмечается, что от "Челси" не поступало ни одного официального предложения на счет Эрлинга, даже вместе с предложенными игроками.

На данный момент Голанд тренируется с дортмундцами и готовится к новому сезону. Первый официальный матч "шмели" проведут 7 августа в рамках 1/32 Кубка Германии против третьолигового "Веена".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...