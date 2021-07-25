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Холанд на данный момент не имеет контрактных договоренностей ни с одним клубом
Пока он в Дортмунде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Боруссии Дортмунд" Эрлинг Голанд продолжает свои выступления в немецком чемпионате в составе "шмелей". Несмотря на большое количество слухов о его уходе, у нападающего еще нет договоренностей о личном контракте с одним из других клубов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Однако это не самая важная проблема для потенциальных покупателей. Они сначала делают ставку на переговорах с клубом, ведь "Боруссия" отказывается отпускать форварда в текущее трансферное окно. В СМИ была минимальная сумма, за которую руководство "шмелей" готово расстаться с Голандом - 150 млн евро.
Также отмечается, что от "Челси" не поступало ни одного официального предложения на счет Эрлинга, даже вместе с предложенными игроками.
На данный момент Голанд тренируется с дортмундцами и готовится к новому сезону. Первый официальный матч "шмели" проведут 7 августа в рамках 1/32 Кубка Германии против третьолигового "Веена".
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