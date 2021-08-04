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Лейпциг может продать капитана команды в Баварию

Германия
(1 голосов)

Игрок обойдется мюнхенцам в 15 миллионов евро

Лейпциг может продать капитана команды в Баварию

Новина українською

"РБ Лейпциг" не станет удерживать полузащитника Марселя Забитцера, на которого претендует "Бавария".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга в своём "твиттере", "быки" готовы отпустить своего капитана в стан мюнхенцев, если те заплатят € 15-18 млн. В клубе не переживают насчёт потенциального ухода 27-летнего футболиста, поскольку в команде есть много игроков на его позицию.

Забитцер является капитаном "РБ Лейпциг". За немецкий клуб он выступает с 2014 года.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Марсель Забитцер РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:43
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