Лейпциг может продать капитана команды в Баварию

"РБ Лейпциг" не станет удерживать полузащитника Марселя Забитцера, на которого претендует "Бавария".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга в своём "твиттере", "быки" готовы отпустить своего капитана в стан мюнхенцев, если те заплатят € 15-18 млн. В клубе не переживают насчёт потенциального ухода 27-летнего футболиста, поскольку в команде есть много игроков на его позицию.

Забитцер является капитаном "РБ Лейпциг". За немецкий клуб он выступает с 2014 года.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.