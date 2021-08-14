Бундеслига. Разгромные победы Штутгарта и Хоффенхайма, удачный старт ван Боммеля в Вольфсбурге

Бундеслига, 1-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Бохум" 1:0

Гол: Вегорст (22)

Удаление: Теше (4, Бохум)

На 5-й минуте Вегорст не реализовал пенальти (вратарь)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон (Мехмеди, 87) , Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 81) – Штеффен (Мармуш, 70), Филипп (Герхардт, 81), Баку – Вегорст

"Бохум": Риманн – Соарес, Ляйтш, Ламбропулос (Канвуло 89), Гамбоа (Бокхорн, 78) – Антви-Аджей, Реджбечай, Лосилла, Теше, Асано (Пантович, 46)– Цоллер

Дебютная встреча Марко ван Боммеля во главе "Вольфсбурга" обещала стать лёгкой прогулкой, ведь в гости на "Фольксваген Арена" пожаловал новичок Бундеслиги "Бохум". Спустя 4 минуты со старта игры всё к этому и вело – защитник Роберт Теше совсем забыл о ВАР, и с линии ворот рукой отбил удар "волков". Как итог – пенальти и удаление.

После таких вводных можно было ожидать жестокого разгрома от бронзового призёра минувшего сезона, но всё сложилось совсем иначе. Началось с того, что Вегорст пенальти не реализовал. Вскоре форвард сборной Нидерландов исправит ошибку шикарным дальним ударом, но на этом всё. Вегорст до конца игры нанесёт ещё 5 ударов, но больше так и не забьёт.

Скользкий счёт пощекотал нервы хозяевам под занавес встречи, но всё "Вольфсбург" набрал свои первые три очка в кампании. Хотя с таким соперником при таком игровом сценарии нужно справляться куда увереннее.

Берлин, Ан дер "Альтен Фёрстерей""

"Унион" – "Байер" 1:1

Голы: Авоньи (7) – Диаби (12)

"Унион": Люте – Баумгартль, Кнохе, Фридрих – Гиссельманн, Ингвартсен (Озтунали, 63), Р. Хедира, Харагути (Баранс, 82), Триммель (Рюэрсон, 82) – Авоньи (Фогльзаммер, 63), Крузе (Тойхерт, 73)

"Байер": Градецки – Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг – Арангис, Паласиос (Баумгартлингер, 89) – Амири (Паулиньо, 76), Демирбай, Диаби – Шик (Похьянпало, 89)

"Унион" и "Байер" тоже выдали многообещающий дебют встречи, но впоследствии потеряли все обороты. Столичный клуб повёл на 7-й минуте – Авоньи удался шикарный удар издали. Через 5 минут счёт сравнял Диаби, замкнув прострел Фримпонга.

На этом и закончили. "Байер" помногу владел мячом, но всё что им удавалось – это помногу бить издали. "Унион" выбегал в контры, нанёс в два раза меньше ударов, зато они были из пределов штрафной – но опасности особой не было у обоих ворот. Закономерная ничья.

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Фрайбург" 0:0

Несмотря на итоговые нули на "Билефельдер Альм", тут всё было куда живее. "Фрайбург" за матч имел больше моментов, чем "Унион" и "Байер" на двоих в параллельной встрече, но забить так и не сумел. Холер и Шлоттербек обязаны были забивать и приносить победу гостям, но не сумели забить из пределов вратарской (!).

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Гройтер" 5:0

Голы: Эндо (30), Клемент (36), Кемпф (55, 76), Аль-Гаддиуи (61) – Левелинг (90+3)

А вот "Штутгарту" удалось по полной покуражиться над новичком, на чьём месте они были всего сезон назад. Приём в Бундеслиге удался на славу – 5 голов, 3 результативные передачи Борны Сосы, две из которых были близнецами (Кемпф нафармил дубль из ничего, дважды подставив голову после углового) и тонна моментов и опасных выстрелов. Левелинг под конец забил мяч престижа, но "Гройтеру" от этого легче не стало.

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" – "Хоффенхайм" 0:4

Голы: Ларсен (37), Адамян (79), Рюттер (87), Руди (90+5)

А вот с чего вдруг так разошёлся "Хоффенхайм" сказать трудно. Гости почему-то совсем легко прошлись катком по прошлогоднему соседу по таблице, тоже выиграв с разницей в 4 мяча. "Аугсбург" был откровенно бездарен в обороне, а "Хоффе" очень бережно относился к моментам, и по делу выиграл. Теперь вот возглавляют таблицу Бундеслиги на пару со "Штутгартом".