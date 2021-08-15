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Умер легендарный форвард Баварии и сборной Германии Герд Мюллер

Германия
Обновлено
(4 голосов)

Ему было 75 лет

Умер легендарный форвард Баварии и сборной Германии Герд Мюллер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Герд Мюллер скончался в воскресенье, 15-го августа, утром в возрасте 75 лет. Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

"Бавария" оплакивает уход Герда Мюллера. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, который ушел из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет", - говорится в обращении.

Герд Мюллер выступал в составе "Баварии" в 1964-1979 гг.. С мюнхенцами он завоевал 13 трофеев, в том числе три Кубка Европейских Чемпионов. Всего на его счету 523 гола и 104 ассиста в 580 матчах за баварцев.

Вместе со сборной Германии он побеждал на Чемпионате Мира 1974 года и Чемпионате Европы 1972 года. Также в 1970-м году Герд становился обладателем Золотого Мяча.

Также напомним, что в 1971-1972 гг. Мюллер установил рекорд по голам за один сезон Бундеслиги, забив 40 голов. В прошлом мае это достижение превзошел Роберт Левандовски, который записал в свой актив 41 взятия ворот, таким образом превзойдя легендарного немца.

Последние годы Герд Мюллер болел Альцгеймером, что привело к слабоумию. Он лежал в постели целыми сутками, не разговаривал и почти ничего не ел.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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Источник:
Бавария

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Комментарии (6)
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ukatan (Харьковская обл.)
15.08.2021 в 15:10
Светлая память... Форвард был от Бога.
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0
0
kuko (Lviv)
15.08.2021 в 15:02
..до чого фото Франца Беккенбауера??..☝️
Ответить
0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
15.08.2021 в 15:11
Вибачаючь, а де Ви бачите фото Ф. Беккенбауера?
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+1
0
avatar
Loader (Днепр)
15.08.2021 в 15:56
0
0
kuko (Lviv)
15.08.2021 в 15:56
..вже поміняли.. "редактори"..
0
0
Chvalua (Винница)
15.08.2021 в 15:02
Легенда....
Ответить
0
0


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