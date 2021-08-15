Умер легендарный форвард Баварии и сборной Германии Герд Мюллер

Бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Герд Мюллер скончался в воскресенье, 15-го августа, утром в возрасте 75 лет. Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

"Бавария" оплакивает уход Герда Мюллера. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, который ушел из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет", - говорится в обращении.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Герд Мюллер выступал в составе "Баварии" в 1964-1979 гг.. С мюнхенцами он завоевал 13 трофеев, в том числе три Кубка Европейских Чемпионов. Всего на его счету 523 гола и 104 ассиста в 580 матчах за баварцев.

Вместе со сборной Германии он побеждал на Чемпионате Мира 1974 года и Чемпионате Европы 1972 года. Также в 1970-м году Герд становился обладателем Золотого Мяча.

Также напомним, что в 1971-1972 гг. Мюллер установил рекорд по голам за один сезон Бундеслиги, забив 40 голов. В прошлом мае это достижение превзошел Роберт Левандовски, который записал в свой актив 41 взятия ворот, таким образом превзойдя легендарного немца.

Последние годы Герд Мюллер болел Альцгеймером, что привело к слабоумию. Он лежал в постели целыми сутками, не разговаривал и почти ничего не ел.