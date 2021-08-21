Байер – Боруссия Гладбах. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 21.08.21

Бундеслига, второй тур

21 августа. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Боруссия" Менхенгладбах 19:30

Телетрансляция – Setanta Sports

"Боруссия" провалила вторую часть минувшего сезона и уступила место в Лиге Европы именно "Байеру", оставив Гладбах без еврокубков. Обе команды явно выступили ниже своего потенциала, поэтому в новой кампании пытаются наверстать упущенное.

"Байер"

В прошлом сезоне "Байер" вылетел в Лиге Европы от "Янг Бойз". "Фармацевтов" настолько потряс соперник, что они пригласили к себе их главного тренера Херардо Сеоане по итогам кампании. Стиль 42-летнего швейцарского наставника ярко контрастирует с тем, во что играл "Байер" ещё зимой под руководством Петера Боса, но кажется это именно то, что сейчас нужно этой команде. В "Янг Бойз" он построил очень веселые, вертикальные и динамичные 4-4-2, в то время как "фармацевты" были едва ли не самыми заядлыми любителями позиционных атак.

Летом "Байер" покинул одна из главных атакующих фигур Леон Бэйли – ямаец поехал покорять АПЛ. Зато в составе команды неожиданно объявилась новая звезда – Патрик Шик. Чех блекло провёл свой первый год на "БайАрене", зато невероятным образом выстрелил на Евро, разделив с Роналду звание лучшего бомбардира турнира с 5 голами. Но в то время как Криштиану паразитировал на пенальти, Шик забивал в том числе и с центра поля. Ждём прорыва от чеха в новой кампании!

"Боруссия" Гладбах

Летом тёзки из Дортмунда забрали у Гладбаха вдохновителя их прогресса в последние годы Марко Розе. Но "Боруссия" не сплоховала и в свою очередь урвала у "Айнтрахта" Ади Хюттера. Хюттер едва не затащил скромных "орлов" в Лигу Чемпионов и заслужил шанс на повышение. Стиль австрийца, в отличии от его коллеги из "Байера", должен вполне естественно прижиться в Гладбахе – ставка на прессинге и переходные фазы.

В первом туре "Боруссия" умудрилась создать массу проблем "Баварии" (1:1), заслуженно отобрав очки у чемпиона. Их прессинг впечатлял и не раз позволял обезвредить Мюнхен ещё на их половине поля, но вот в последней трети Гладбах пока был сыроват – при должном исполнении можно было и вовсе побеждать в этом матче. Также впечатлил 18-летний дебютант Скалли. Американец настолько уверенно играл против Сане и Гнабри на своём левом фланге обороны, что Хюттер может не торопиться с возвращением в состав Бенсебайни, который всё лето провёл на больничном.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 54 раза в истории. У "Байера" 25 побед, у "Боруссии" – 10. Ещё 19 встреч завершились вничью. Общий счёт – 116:69. Последние 3 очные встречи также забрал "Байер" – 0:1 и 4:3 в прошлом сезоне и 1:3 в позапрошлом.

Последние матчи команд

"Байер"

23.07. "Байер" – "Фрайбург" 0:0 (товарищеский матч)

28.07 "Байер" – "Утрехт" 1:5 (товарищеский матч)

31.07 "Байер" – "Рот-Вайсс 3:1 (товарищеский матч)

07.08 "Локомотив" – "Байер" 0:3 (Кубок Германии, 1-й раунд)

14.08 "Унион" – "Байер" 1:1 (Бундеслига)

"Боруссия" М

10.07 "Боруссия" М – "Виктория" 2:2 (товарищеский матч)

17.07 "Падерборн" – "Боруссия" М 3:1 (товарищеский матч)

24.07 "Боруссия" М – "Мец" 1:0 (товарищеский матч)

28.07 "Бавария" – "Боруссия" М 0:2 (товарищеский матч)

31.07 "Боруссия" М – "Гронингем" 2:1 (товарищеский матч)

09.08 "Кайзерслаутерн" – "Боруссия" М 0:1 (Кубок Германии, 1-й раунд)

13.08 "Боруссия" М – "Бавария" 1:1 (Бундеслига)

Статистика и факты

Шик не забивал в 8 последних матчах Бундеслиги, зато забил единственный гол в прошлой встрече против Гладбаха 6 марта (0:1).

Ади Хюттер выиграл чемпионский титул с "Янг Бойз" в сезоне 2017/18 и уехал в Бундеслигу. Его сменил как раз Херардо Сеоане, выиграв с "черно-жёлтыми" ещё три чемпионства Швейцарии.

"Байер" непобедим в последних 4 домашних матчах Бундеслиги (3 победы, 1 ничья)

В последних трёх турах Бундеслиги Штиндль отмечался результативным действием (2 гола + 3 ассиста)

Херрманн забил в ворота Леверкузена больше голов, чем кому-либо ещё в своей карьере (6 мячей)

В последних 7 выездных играх Гладбаха в Бундеслиге тотал был выше 2.5

Гладбах пропустил минимум дважды в 6 из 7 последних играх Бундеслиги

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Рецос, Коссуну, Та, Баккер – Арангис, Паласиос – Диаби, Демирбай, Амири – Шик

"Боруссия": Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли – Крамер, Нойхауз – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Не сыграют: Аларио, Беллараби, Фосу-Менса, Тапсоба – Дукуре, Эмболо, Коне

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Байер" – "Боруссия" Гладбах от UA-Футбол

Прогноз: ничья 2:2. "Боруссия" в прошлом году была сугубо домашней командой. К тому же "Байер" в последнее время вызывает у "жеребцов" трудности. Но Гладбах настолько обнадёживающе выглядел на старте, что в их поражение верится с трудом.