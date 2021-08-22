Бундеслига, 2-й тур

Хоффенхайм, “Презеро Арена”

“Хоффенхайм” – “Унион” 2:2

Голы: Акпогума (14), Ларсен (30) – Гиссельманн (10), Авонийи (47)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Раум, Фогт, Пош, Акпогума – Штиллер, Руди – Ларсен (Адамян, 62), Баумгартнер – Крамарич, Даббур (Рюттер, 62)

“Унион”: Люте – Йеккель, Кнохе, Фридрих – Гиссельманн (Триммель, 69), Харагути (Тойхерт, 85), Р. Хедира, Триммель – Крузе, Озтуналы (Ингвартсен, 60) – Авонийи (Фогльзаммер, 69)

Предупреждения: Самассеку (80) – Р. Хедира (45), Фридрих (82)

Удаление: Фридрих (90+2)

“Хоффенхайм” и “Унион” поделили очки в матче второго тура Бундеслиги, устроив результативную перестрелку на “Презеро Арене”. На старте матча соперников было не остановить: гости повели уже на 10-й минуте – вингбек Гиссельманн неожиданно подключился в штрафную в духе Маркоса Алонсо и уверенно открыл счёт. Вскоре паритет был восстановлен – Акпогума остался в штрафной после стандарта и уверенно пробил головой.

К середине тайма Ларсен вывел хозяев вперёд, конвертировав в гол классную передачу Крамарича. Сразу после перерыва Авонийи вновь сравнял – Акпогума ошибся и подарил форварду возможность забить во второй игре кряду.

“Унион” давил до конца игры и пытался вырвать победу. Это мог сделать и Рани Хедира после углового, и Гиссельманн, который вновь подключился вторым темпом и лишь чудом не сделал дубль. Но в итоге 2:2.