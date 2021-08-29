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Хет-трик Левандовского. Бавария - Герта 5:0. Видео голов и обзор матча
Поляк и компания поиздевались над соперником
Баварія/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Бундеслиги, в котором "Бавария" на "Альянц Арене" принимала "Герту". Гости имели возможность открыть счет на первых минутах встречи, однако мюнхенцы использовали правило "не забиваешь ты - забивают тебе" - Мюллер завершил контратаку. До перерыва преимущество "Баварии" удвоил Левандовский, а за 90 минут встречи он успел записать в свой актив настоящий хет-трик центрфорварда - был там, где нужно. Еще один гол забил 18-летний Мусиала. Это взятие ворот стало 10-м в его профессиональной карьере.
"Бавария" - "Герта" 5:0 (2:0)
Голы: Мюллер 6, Левандовский 35, 70, 84, Мусиала 49
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