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Хет-трик Левандовского. Бавария - Герта 5:0. Видео голов и обзор матча

Германия
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Хет-трик Левандовского. Бавария - Герта 5:0. Видео голов и обзор матча

Баварія/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Бундеслиги, в котором "Бавария" на "Альянц Арене" принимала "Герту". Гости имели возможность открыть счет на первых минутах встречи, однако мюнхенцы использовали правило "не забиваешь ты - забивают тебе" - Мюллер завершил контратаку. До перерыва преимущество "Баварии" удвоил Левандовский, а за 90 минут встречи он успел записать в свой актив настоящий хет-трик центрфорварда - был там, где нужно. Еще один гол забил 18-летний Мусиала. Это взятие ворот стало 10-м в его профессиональной карьере.

"Бавария" - "Герта" 5:0 (2:0)

Голы: Мюллер 6, Левандовский 35, 70, 84, Мусиала 49

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин)
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